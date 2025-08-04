https://sarabic.ae/20250804/بوتين-يحدد-أولويات-التنمية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103357887.html

بوتين يحدد أولويات التنمية في جمهورية دونيتسك الشعبية

بوتين يحدد أولويات التنمية في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قضايا صناعة الفحم ووضع إمدادات المياه وترميم... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T13:28+0000

2025-08-04T13:28+0000

2025-08-04T13:28+0000

روسيا

العالم

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التقى بوتين برئيس جمهورية دونيتسك في الكرملين اليوم الاثنين. في بداية اللقاء، حدد بوتين مواضيع النقاش، مشيرًا إلى أن إمدادات المياه، وترميم المساكن، وتطوير الرعاية الصحية في المنطقة من بين أكثر القضايا إلحاحًا.وأشار بوتين إلى "بعض القضايا التي اعتبرها الأكثر إلحاحًا، وهي توفير المياه وترميم المساكن وأعمال البناء في عدد من المواقع الأخرى، بما في ذلك البنية التحتية".وأضاف بوتين: "المجال الاجتماعي هو الرعاية الصحية في المقام الأول. أعلم أن لديك مقترحات لبناء مؤسسات طبية جديدة هناك. كما أفهمها، ناقشناها معك على الهاتف مسبقا، وكل هذا يتوافق مع خطتك لمحادثتنا اليوم".ووفقا له فإن السلطات تعمل على زيادة تدفق المياه عن طريق تنظيف مجاري الأنهار.وأكد أنه في العام الماضي تم إنشاء مقر لإمدادات التدفئة والمياه، وبفضل ذلك مر موسم التدفئة دون أي حوادث خطيرة.وأوضح بوشيلين أن أكثر من 2189 مبنى سكنيا وأكثر من 250 منشأة اجتماعية تضررت في أربع مناطق في دونيتسك، التي كانت تعتبر في السابق خطوط مواجهة، وستبدأ أعمال الترميم في عام 2025.وقال: "لقد افتتحتم مؤخرا مركز أمراض القلب والأوعية في دونيتسك (المستشفى الجمهوري السريري - كالينين)، وهو مستمر في التطور. بالإضافة إلى ذلك، نحن الآن نسرع قدر الإمكان في بناء مركز مماثل آخر في ماكيفكا. تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومواجهتها هي من أولوياتنا للعمل على خفضها. المراكز الوعائية ستسهم بالتأكيد في تحقيق ذلك وتوزيع الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن منطقة دونيتسك-ماكيفكا الحضرية كبيرة جدا، وهناك الكثير من العمل المطلوب فيها."وتابع بوشيلين: "تم فحص أكثر من 30 ألف مريض وتقديم الرعاية لهم.. وسنواصل العمل حتى يتم حل مشكلة النقص. نحن ندرّب الكوادر — جامعتنا الطبية تخرّج كفاءات ممتاز".سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحسن مواقعه في مقاطعة دنيبروبيتروفسكلافروف: روسيا لا ترفض الحوار على المستوى الإقليمي مع الدول غير الصديقة

https://sarabic.ae/20250621/بوشيلين-لـسبوتنيك-تحرير-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مستمر-فيديو--1101905523.html

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