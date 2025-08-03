https://sarabic.ae/20250803/سلطات-دونيتسك-الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--1103335987.html
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحسن مواقعه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحسن مواقعه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تتقدم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T18:40+0000
2025-08-03T18:40+0000
2025-08-03T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بوشيلين في قناته الرسمية على التيليغرام: "في اتجاه فيليكونوفوسيلكوفسكي، نشهد تحسنا في مواقع وحداتنا. التقدم جار بالفعل على أراضي مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وبالتالي، فإن مواقعنا تتحسن بشكل مفهوم تماما".وأفادت الخدمة الصحفية لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قواتها المسلحة نجحت في قطع طرق الإمداد الخاصة بالجيش الأوكراني قرب بلدة كونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك عبر استهداف مباشر لمسارات نقل الذخائر والتموين.وقالت قيادة مجموعة "الجنوب" الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات الاستطلاع المسيرة رصدت مسارين لإمداد القوات الأوكرانية يستخدمان منصات روبوتية آلية لنقل الذخائر والمؤن إلى الخطوط الأمامية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250803/الجيش-الروسي-يقطع-طرق-الإمداد-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-1103332687.html
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روسيا
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحسن مواقعه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تتقدم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف بوشيلين في قناته الرسمية على التيليغرام: "في اتجاه فيليكونوفوسيلكوفسكي، نشهد تحسنا في مواقع وحداتنا. التقدم جار بالفعل على أراضي مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وبالتالي، فإن مواقعنا تتحسن بشكل مفهوم تماما".
وأكد بوشيلين على أن "العدو في وضع حرج في اتجاه كراسنوارميسك، حيث استطاع الجيش الروسي أن يضيق الخناق على قوات كييف".
وأفادت الخدمة الصحفية لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قواتها المسلحة نجحت في قطع طرق الإمداد الخاصة بالجيش الأوكراني قرب بلدة كونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك عبر استهداف مباشر لمسارات نقل الذخائر والتموين.
وقالت قيادة مجموعة "الجنوب" الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات الاستطلاع المسيرة رصدت مسارين لإمداد القوات الأوكرانية يستخدمان منصات روبوتية آلية لنقل الذخائر والمؤن إلى الخطوط الأمامية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.