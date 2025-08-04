قطر تستحدث نقطة طبية لإسعاف منتظري المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة لنزوح العائلات الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
استحدثت دولة قطر نقطة إسعاف أولية في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، لتقديم الرعاية الفورية لضحايا العدوان الإسرائيلي وللمصابين من منتظري المساعدات.
وقال صندوق قطر للتنمية في بيان، اليوم الاثنين: "تعمل النقطة الطبية والتي يتوافد عليها المئات، على الاستجابة السريعة لعلاج الإصابات من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح وتحويل بعض الحالات إلى مشافي وزارة الصحة في غزة والمشافي الأخرى من خلال سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية".
وأشار البيان إلى أنه "قد بلغ عدد المصابين الذين تلقوا خدمات الطوارئ في المستشفى خلال الأسابيع الماضية نحو 2538 مصاباً، فيما استقبل المستشفى ما يقارب 220 شهيداً، بينهم 1227 إصابة و119 شهيدًا خلال الأسبوع الأخير فقط".
وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة المستشفى، فهد السليطي: "انطلاقًا من التزام الصندوق بالعمل الإنساني والشعور بالمسؤولية تجاه أشقائنا في غزة، نواصل دعم مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، وذلك من أجل ضمان تقديم الرعاية للمحتاجين في أصعب الظروف".
استحدثت دولة قطر نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات.— Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) August 4, 2025
وقد بلغ عدد المصابين الذين تلقوا خدمات الطوارئ خلال… pic.twitter.com/qNpwMaU5Zm
كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في القطاع الإنساني.
وأضاف السليطي: "ما يشهده قطاع غزة من تصعيد خطير واستهداف مباشر للمدنيين يفرض مسؤولية إنسانية وأخلاقية على المجتمع الدولي لا تحتمل التأجيل. فالتجويع الممنهج، وشح الإمكانيات الطبية، والعدوان المستمر، كلها جرائم تفاقم معاناة الأبرياء، ويجب أن تتوقف فورًا. المساعدات الإنسانية ليست أداة ضغط، ولا يجوز أن تُستخدم كسلاح ضد المستضعفين".
من جانبه، قال مدير عام المستشفى، أحمد نعيم: "إنشاء النقطة الطبية جاء استجابة لتدهور الوضع الميداني وانهيار البنية الصحية شمال غزة"، مشيراً إلى أن "الموقع يشهد يومياً توافد أعداد كبيرة من الجرحى نتيجة القصف أو انتظار المساعدات".
وأشار إلى أن المستشفى يواصل تقديم خدماته الأساسية في مجالات الأطراف الصناعية، والتأهيل، والسمع والتوازن، والتصوير المقطعي (CT)، وهو المركز الوحيد الذي يوفر هذه الخدمات في شمال القطاع.