https://sarabic.ae/20250804/قطر-تستحدث-نقطة-طبية-لإسعاف-منتظري-المساعدات-في-غزة-1103355065.html

قطر تستحدث نقطة طبية لإسعاف منتظري المساعدات في غزة

قطر تستحدث نقطة طبية لإسعاف منتظري المساعدات في غزة

سبوتنيك عربي

استحدثت دولة قطر نقطة إسعاف أولية في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، لتقديم الرعاية الفورية... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T11:25+0000

2025-08-04T11:25+0000

2025-08-04T11:25+0000

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وقال صندوق قطر للتنمية في بيان، اليوم الاثنين: "تعمل النقطة الطبية والتي يتوافد عليها المئات، على الاستجابة السريعة لعلاج الإصابات من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح وتحويل بعض الحالات إلى مشافي وزارة الصحة في غزة والمشافي الأخرى من خلال سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية".وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة المستشفى، فهد السليطي: "انطلاقًا من التزام الصندوق بالعمل الإنساني والشعور بالمسؤولية تجاه أشقائنا في غزة، نواصل دعم مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، وذلك من أجل ضمان تقديم الرعاية للمحتاجين في أصعب الظروف".كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في القطاع الإنساني.وأضاف السليطي: "ما يشهده قطاع غزة من تصعيد خطير واستهداف مباشر للمدنيين يفرض مسؤولية إنسانية وأخلاقية على المجتمع الدولي لا تحتمل التأجيل. فالتجويع الممنهج، وشح الإمكانيات الطبية، والعدوان المستمر، كلها جرائم تفاقم معاناة الأبرياء، ويجب أن تتوقف فورًا. المساعدات الإنسانية ليست أداة ضغط، ولا يجوز أن تُستخدم كسلاح ضد المستضعفين".وأشار إلى أن المستشفى يواصل تقديم خدماته الأساسية في مجالات الأطراف الصناعية، والتأهيل، والسمع والتوازن، والتصوير المقطعي (CT)، وهو المركز الوحيد الذي يوفر هذه الخدمات في شمال القطاع.

https://sarabic.ae/20250804/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-التجويع-الحقيقي-في-غزة-هو-للمحتجزين-لدى-حماس-1103344914.html

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