https://sarabic.ae/20250804/ماليزيا-تخشى-فقدان-100-ألف-وظيفة-في-قطاع-الإلكترونيات-بسبب-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1103376844.html

ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

سبوتنيك عربي

حذر وزير التجارة والصناعة الماليزي، أمس الاثنين، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُؤثر سلبا على الاقتصاد الماليزي، مما قد يعرض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة في... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T23:10+0000

2025-08-04T23:10+0000

2025-08-04T23:44+0000

أخبار ماليزيا اليوم

الرسوم الجمركية الأمريكية

العالم

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موسكو –سبوتنيك. ونقل موقع "مالاي ميل" الإخباري عن وزير التجارة والصناعة الماليزي، زافرول تنكو عبد العزيز، قوله: "لا يمكن الاستهانة بأي تغييرات في السياسة التجارية الأمريكية، إذ قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الماليزي.. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 100 ألف عامل، لا سيما في بينانغ وقدح، قد يواجهون خطر فقدان وظائفهم إذا لم يعد بالإمكان تصدير المنتجات الكهربائية والإلكترونية إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة".وستشتري ماليزيا 26 طائرة بوينغ بقيمة إجمالية 19 مليار دولار أمريكي كجزء من اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.وأكد الوزير أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر سوق تصدير لماليزيا ومستثمرا رئيسيا فيها.وفي عام 2024، صدرت ماليزيا سلعا بقيمة 198.65 مليار رينجت ماليزي (46.9 مليار دولار أمريكي) إلى الولايات المتحدة، بينما بلغت الاستثمارات الأمريكية في ماليزيا 32.82 مليار رينجت (حوالي 7.74 مليار دولار أمريكي).وأضاف: "هناك احتمال أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية لأسباب تتعلق بالأمن القومي".وأوضح الوزير الماليزي أن ماليزيا وافقت خلال المفاوضات التجارية على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، لكنها رفضت طلبات أمريكية بإعفاء سلعها الزراعية والصناعية من ضرائب المبيعات والاستهلاك.كما ألغت ماليزيا الضريبة البالغة 6% التي كانت تُطبق في السابق على الشركات الرقمية الأمريكية، وتعهدت بعدم تقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، والتزمت بفرض ضوابط أكثر صرامة على إعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المصنعة في الولايات المتحدة إلى دول ثالثة.

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