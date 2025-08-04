https://sarabic.ae/20250804/-تدمير-مستودعات-وقود-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1103376483.html
تدمير مستودعات وقود ومعدات القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك
تدمير مستودعات وقود ومعدات القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T21:40+0000
2025-08-04T21:40+0000
2025-08-04T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك –سبوتنيك. وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لعدة أيام... دمر هجوم صاروخي محطة فرعية للجر عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ويجري حاليا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس".وأضاف: "تضررت عدة قاطرات كهربائية بشكل خطير، ودُمرت مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية وتم استهداف أفراد تابعة لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم ما أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة نحو مائة آخرين".وأكد ليبيديف أن وصول الذخيرة إلى القوات الأوكرانية تعطل.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) "واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وتمكن نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدتي "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا أوكرانيا.وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان "5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ257 طائرة مسيرة".
https://sarabic.ae/20250804/بوتين-يحدد-أولويات-التنمية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103357887.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
تدمير مستودعات وقود ومعدات القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك
21:40 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 22:06 GMT 04.08.2025)
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
دونيتسك –سبوتنيك. وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لعدة أيام... دمر هجوم صاروخي محطة فرعية
للجر عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ويجري حاليا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس".
وأضاف: "تضررت عدة قاطرات كهربائية بشكل خطير، ودُمرت مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية وتم استهداف أفراد تابعة لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم ما أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة نحو مائة آخرين".
وأكد ليبيديف أن وصول الذخيرة إلى القوات الأوكرانية تعطل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) "واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وتمكن نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدتي "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا أوكرانيا.
وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان "5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ257 طائرة مسيرة".