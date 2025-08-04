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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250804/-تدمير-مستودعات-وقود-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1103376483.html
تدمير مستودعات وقود ومعدات القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك
تدمير مستودعات وقود ومعدات القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T21:40+0000
2025-08-04T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك –سبوتنيك. وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لعدة أيام... دمر هجوم صاروخي محطة فرعية للجر عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ويجري حاليا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس".وأضاف: "تضررت عدة قاطرات كهربائية بشكل خطير، ودُمرت مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية وتم استهداف أفراد تابعة لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم ما أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة نحو مائة آخرين".وأكد ليبيديف أن وصول الذخيرة إلى القوات الأوكرانية تعطل.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) "واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وتمكن نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدتي "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا أوكرانيا.وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان "5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ257 طائرة مسيرة".
https://sarabic.ae/20250804/بوتين-يحدد-أولويات-التنمية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103357887.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

تدمير مستودعات وقود ومعدات القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك

21:40 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 22:06 GMT 04.08.2025)
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik
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أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
دونيتسك –سبوتنيك. وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لعدة أيام... دمر هجوم صاروخي محطة فرعية للجر عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ويجري حاليا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس".
وأضاف: "تضررت عدة قاطرات كهربائية بشكل خطير، ودُمرت مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية وتم استهداف أفراد تابعة لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم ما أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة نحو مائة آخرين".
وأكد ليبيديف أن وصول الذخيرة إلى القوات الأوكرانية تعطل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) "واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وتمكن نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدتي "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا أوكرانيا.
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بوتين يحدد أولويات التنمية في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان "5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع بالإضافة لـ257 طائرة مسيرة".
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