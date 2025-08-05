https://sarabic.ae/20250805/أكثر-من-300-شخص-غرقوا-في-إسبانيا-منذ-بداية-عام-2025-1103377421.html

أكثر من 300 شخص غرقوا في إسبانيا منذ بداية عام 2025

أكثر من 300 شخص غرقوا في إسبانيا منذ بداية عام 2025

سبوتنيك عربي

غرق ما لا يقل عن 302 شخص في إسبانيا بين يناير ويوليو 2025، وهو رقم قياسي في السنوات العشر الماضية، وفقا للاتحاد الملكي الإسباني للإنقاذ والإنقاذ. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T01:15+0000

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غرق

غرق طفل

العالم

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موسكو –سبوتنيك. وأضاف الاتحاد في بيان له أمس الاثنين: "منذ بداية العام، وصل عدد الضحايا إلى 302 - وهو أعلى رقم في الأشهر السبعة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في عام 2015".وأضاف البيان أن أعلى عدد من الوفيات سجل في الأندلس: 52 شخصا، وجزر الكناري ومنطقة فالنسيا: 39 شخصا لكل منهما، وكاتالونيا: 36 شخصا، وغاليسيا: 34 شخصا.وأضاف البيان أن إكستريمادورا وسبتة فقط لم تسجلا مثل هذه الحالات.لاحظ الاتحاد ارتفاعا مقلقا في وفيات القصر: غرق 23 طفلا، 20 منهم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.أما بين البالغين، فتشير التقارير إلى أن الضحايا الأكثر شيوعا هم رجال تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

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غرق, غرق طفل, العالم