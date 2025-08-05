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https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يرشح-جي-دي-فانس-كالأوفر-حظا-لنيل-ترشيح-الجمهوريين-في-انتخابات-2028-1103417773.html
ترامب يرشح جي دي فانس كالأوفر حظا لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات 2028
ترامب يرشح جي دي فانس كالأوفر حظا لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات 2028
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نائبه جي دي فانس هو الأوفر حظا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، رغم تأكيده أن الوقت لا يزال... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T23:30+0000
2025-08-05T23:42+0000
نائب الرئيس الأمريكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن فانس يمكن أن يكون مرشح الحزب، "أعتقد أنه، بكل إنصاف، الأوفر حظا، إنه نائب الرئيس".وأضاف، "أعتقد أن ماركو روبيو (وزير الخارجية) أيضا قد ينسق مع جي دي بطريقة ما."وتابع ترامب، "من المبكر جدًا، بطبيعة الحال، الحديث عن ذلك، لكن بالتأكيد هو [فانس] يقوم بعمل رائع، وسيكون الأوفر حظًا في هذه المرحلة".كانت استطلاعات رأي أظهرت أن فانس يحظى بدعم 46% من ناخبي الجمهوريين المحتملين، بينما حصل روبيو على 12% فقط، مما يعزز مكانة فانس كالمرشح الأقوى حتى الآن.ومع ذلك، يبقى دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس، مرشحًا محتملاً آخر قد يشكل تحديًا، خاصة مع دعمه القوي من قاعدة المعجبين بترامب.
https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يقول-إن-الولايات-المتحدة-وروسيا-ستعقدان-اجتماعا-الأربعاء-1103417513.html
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نائب الرئيس الأمريكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائب الرئيس الأمريكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يرشح جي دي فانس كالأوفر حظا لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات 2028

23:30 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 23:42 GMT 05.08.2025)
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نائبه جي دي فانس هو الأوفر حظا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، رغم تأكيده أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ذلك.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن فانس يمكن أن يكون مرشح الحزب، "أعتقد أنه، بكل إنصاف، الأوفر حظا، إنه نائب الرئيس".
وأضاف، "أعتقد أن ماركو روبيو (وزير الخارجية) أيضا قد ينسق مع جي دي بطريقة ما."
وتابع ترامب، "من المبكر جدًا، بطبيعة الحال، الحديث عن ذلك، لكن بالتأكيد هو [فانس] يقوم بعمل رائع، وسيكون الأوفر حظًا في هذه المرحلة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
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كانت استطلاعات رأي أظهرت أن فانس يحظى بدعم 46% من ناخبي الجمهوريين المحتملين، بينما حصل روبيو على 12% فقط، مما يعزز مكانة فانس كالمرشح الأقوى حتى الآن.
ومع ذلك، يبقى دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس، مرشحًا محتملاً آخر قد يشكل تحديًا، خاصة مع دعمه القوي من قاعدة المعجبين بترامب.
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