https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يرشح-جي-دي-فانس-كالأوفر-حظا-لنيل-ترشيح-الجمهوريين-في-انتخابات-2028-1103417773.html

ترامب يرشح جي دي فانس كالأوفر حظا لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات 2028

ترامب يرشح جي دي فانس كالأوفر حظا لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات 2028

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نائبه جي دي فانس هو الأوفر حظا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، رغم تأكيده أن الوقت لا يزال... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T23:30+0000

2025-08-05T23:30+0000

2025-08-05T23:42+0000

نائب الرئيس الأمريكي

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن فانس يمكن أن يكون مرشح الحزب، "أعتقد أنه، بكل إنصاف، الأوفر حظا، إنه نائب الرئيس".وأضاف، "أعتقد أن ماركو روبيو (وزير الخارجية) أيضا قد ينسق مع جي دي بطريقة ما."وتابع ترامب، "من المبكر جدًا، بطبيعة الحال، الحديث عن ذلك، لكن بالتأكيد هو [فانس] يقوم بعمل رائع، وسيكون الأوفر حظًا في هذه المرحلة".كانت استطلاعات رأي أظهرت أن فانس يحظى بدعم 46% من ناخبي الجمهوريين المحتملين، بينما حصل روبيو على 12% فقط، مما يعزز مكانة فانس كالمرشح الأقوى حتى الآن.ومع ذلك، يبقى دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس، مرشحًا محتملاً آخر قد يشكل تحديًا، خاصة مع دعمه القوي من قاعدة المعجبين بترامب.

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