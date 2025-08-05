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كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يقول-إن-الولايات-المتحدة-وروسيا-ستعقدان-اجتماعا-الأربعاء-1103417513.html
ترامب يقول إن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا الأربعاء
ترامب يقول إن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا الأربعاء
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا في وقت متأخر، من اليوم الأربعاء. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T22:22+0000
2025-08-05T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى يوم الجمعة: "لم أذكر نسبة مئوية قط. لكننا سنفرض عددًا لا بأس به من [العقوبات]".وأضاف، "سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة القادمة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء) سنرى ما سيحدث. سنتخذ القرار حينها".كانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور روسيا خلال الأسبوع الجاري، مشددة على التزام ترامب بالحلول الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا.وعقد الجانبان الروسي والأوكراني، بمشاركة وتسهيل من تركيا والولايات المتحدة، ثلاثة جولات تفاوض حتى الآن، في 16 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران و23 يوليو/ تموز الماضين، تبادلا خلالها وثائق مفصلة بموقف كل طرف في الصراع، كما جرى الاتفاق على وتنفيذ عمليات تبادل أسرى بأعداد كبيرة.وأعلن وزير الخارجية التركي هكان فيدان، أواخر الشهر الماضي، أن هناك اتفاقا مبدئيا على عقد قمة في تركيا بحضور كل من رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات التي جرت في يوليو الماضي بإسطنبول بحثت شروط وقف إطلاق النار ولقاء القادة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250805/واشنطن-ويتكوف-يزور-روسيا-هذا-الأسبوع-وترامب-ملتزم-بحل-دبلوماسي-للصراع-الأوكراني-1103415511.html
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ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ترامب يقول إن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا الأربعاء

22:22 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا في وقت متأخر، من اليوم الأربعاء.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى يوم الجمعة: "لم أذكر نسبة مئوية قط. لكننا سنفرض عددًا لا بأس به من [العقوبات]".
وأضاف، "سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة القادمة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء) سنرى ما سيحدث. سنتخذ القرار حينها".
وأضاف: "ما أقوم به هو الحرص على إيقاف الحروب"، واصفاً الأزمة الأوكرانية بأنها "حرب (الرئيس السابق جو) بايدن".
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور روسيا خلال الأسبوع الجاري، مشددة على التزام ترامب بالحلول الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وعقد الجانبان الروسي والأوكراني، بمشاركة وتسهيل من تركيا والولايات المتحدة، ثلاثة جولات تفاوض حتى الآن، في 16 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران و23 يوليو/ تموز الماضين، تبادلا خلالها وثائق مفصلة بموقف كل طرف في الصراع، كما جرى الاتفاق على وتنفيذ عمليات تبادل أسرى بأعداد كبيرة.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
19:47 GMT
وأعلن وزير الخارجية التركي هكان فيدان، أواخر الشهر الماضي، أن هناك اتفاقا مبدئيا على عقد قمة في تركيا بحضور كل من رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات التي جرت في يوليو الماضي بإسطنبول بحثت شروط وقف إطلاق النار ولقاء القادة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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