https://sarabic.ae/20250805/واشنطن-تخطط-للحصول-على-رادار-القبة-الذهبية-لتتبع-أنواع-عدة-من-الصواريخ-في-آن-واحد-1103378671.html

واشنطن تخطط للحصول على رادار "القبة الذهبية" لتتبع أنواع عدة من الصواريخ في آن واحد

واشنطن تخطط للحصول على رادار "القبة الذهبية" لتتبع أنواع عدة من الصواريخ في آن واحد

سبوتنيك عربي

تسعى وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، للحصول على رادار جديد لدعم برنامج "القبة الذهبية لأمريكا"، قادر على رصد وتتبع وتمييز مجموعة كاملة من التهديدات الصاروخية... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T05:07+0000

2025-08-05T05:07+0000

2025-08-05T05:07+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دفاع جوي

العالم

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واشنطن – سبوتنيك. ويحدد طلب المعلومات مجموعة من القدرات المطلوبة، تتطلب من الرادار التعامل مع هجوم مشترك من الصواريخ البالستية والفرط صوتية وصواريخ كروز في آنٍ واحد.بالنسبة للدفاع الصاروخي البالستي، يجب أن يكون النظام قادرا على اكتشاف هدف صغير جدا يصعب اكتشافه (-10 ديسيبل ميلي ثانية) على مدى 2233 كم (1387 ميلا) وتتبع ما يصل إلى 24 هدفا معقدا.وبالنسبة للتهديدات الأسرع من الصوت، يجب أن يتعامل مع هدف صغير مماثل (20 ديسيبل ميلي ثانية) على مدى 375 كم مع القدرة على تتبع 10 أهداف معقدة، إذ يُعد الاستحواذ على الارتفاع المنخفض متطلبا أساسيا.وبحسب الطلب، يجب أن يحافظ النظام أيضا على هوية التتبع وتمييز الرؤوس الحربية عن الطعوم في غضون 180 ثانية.صُمم الرادار ليكون متحركا، وليس نظاما ثابتا في موقع ثابت، مع جدول زمني طموح للنشر. يجب أن يكون قابلا للنقل وقادرًا على التشغيل الكامل والمعايرة في غضون 48 ساعة من الوصول إلى الموقع.يتميز النظام أيضًا باستقلالية عالية، حيث لا يتطلب أكثر من موظفين اثنين في الموقع للصيانة، مع إدارة عمليات الرادار وتحديثات البرامج والمعايرة المستمرة عن بُعد.يجب أن يتفاعل النظام أيضًا مع أنظمة إدارة المعارك الحالية التابعة لوزارة الدفاع الجوي والجيش الأمريكي، وأن يوفر تحديثات التوجيه أثناء الطيران للطائرات الاعتراضية.وتنص الوثيقة على أن طلب المعلومات هو لأغراض المعلومات والتخطيط فقط، ولا يُشكل طلبا لتقديم عروض أو التزاما بعقد مستقبلي.

https://sarabic.ae/20250604/الصين-تخترق-القبة-الذهبية-الأمريكية-قبل-اكتمالها-1101290431.html

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