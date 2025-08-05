https://sarabic.ae/20250805/واشنطن-تعيد-تأهيل-مطار-استخدم-لقصف-اليابان-قبل-80-عاما-في-المحيط-الهادئ-1103397003.html
واشنطن تعيد تأهيل مطار استخدم لقصف اليابان قبل 80 عاما في المحيط الهادئ
واشنطن تعيد تأهيل مطار استخدم لقصف اليابان قبل 80 عاما في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير يابانية أن الولايات المتحدة تعمل على ترميم مطار يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية في جزيرة تينيان، التي تنتمي إلى جزر ماريانا الشمالية، وهي... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T12:36+0000
2025-08-05T12:36+0000
2025-08-05T12:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103396733_0:254:2742:1796_1920x0_80_0_0_7e4f30111ce095a30df536474d657c6b.jpg
وقالت التقارير: "الولايات المتحدة تعيد بناء مطار يعود للحرب العالمية الثانية في تينيان، وهي جزيرة استراتيجية صغيرة في المحيط الهادئ ضمن جزر ماريانا الشمالية، والتي استخدمت كمنصة إطلاق للضربات النووية الأمريكية على اليابان قبل 80 عاما".وبحسب وكالة "كيودو" للأنباء، يجرى ترميم المطار في إطار سياسة الولايات المتحدة لاحتواء الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.في الوقت نفسه، صرّح عمدة الجزيرة، إدوين ألدان، للوكالة أن الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، لا ترغب في أن تصبح طرفًا في صراعات مسلحة.واكد أن سكان الجزيرة يخشون من صغر مساحتها، ما قد يمنعهم من الاختباء في حال وقوع ضربة عسكرية.البنتاغون يحث اليابان وأستراليا على تبني موقف واضح في حال نشوب صراع مع الصين
https://sarabic.ae/20250717/مؤتمر-بوتسدام-اتفاقات-السلام-التي-خذلها-الغرب-وفتحت-أبواب-الصراعات-1102769768.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103396733_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_7332f1486d1b56df2a39377be033ebfb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
واشنطن تعيد تأهيل مطار استخدم لقصف اليابان قبل 80 عاما في المحيط الهادئ
ذكرت تقارير يابانية أن الولايات المتحدة تعمل على ترميم مطار يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية في جزيرة تينيان، التي تنتمي إلى جزر ماريانا الشمالية، وهي ليست جزءًا من الولايات المتحدة ولكنها تحت سيطرتها.
وقالت التقارير: "الولايات المتحدة تعيد بناء مطار يعود للحرب العالمية الثانية في تينيان، وهي جزيرة استراتيجية صغيرة في المحيط الهادئ ضمن جزر ماريانا الشمالية، والتي استخدمت كمنصة إطلاق للضربات النووية الأمريكية على اليابان قبل 80 عاما".
وبحسب وكالة "كيودو" للأنباء، يجرى ترميم المطار في إطار سياسة الولايات المتحدة لاحتواء الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في الوقت نفسه، صرّح عمدة الجزيرة، إدوين ألدان، للوكالة أن الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، لا ترغب في أن تصبح طرفًا في صراعات مسلحة.
واكد أن سكان الجزيرة يخشون من صغر مساحتها، ما قد يمنعهم من الاختباء في حال وقوع ضربة عسكرية.