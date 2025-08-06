https://sarabic.ae/20250806/السودان-البرهان-يعلن-البدء-في-إخلاء-الخرطوم-من-التشكيلات-العسكرية-1103455478.html
السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة بادرت بإخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T20:17+0000
2025-08-06T20:17+0000
2025-08-06T20:17+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن البرهان شكل لجنة بقيادة مساعده في قيادة الجيش وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، تهدف إلى تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ولاية الخرطوم.وأوضح الموقع أن مهام اللجنة تتضمن إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة، وهو ما صرح به البرهان خلال مخاطبته اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم.وقال عبد الفتاح البرهان إن "القوات المسلحة أول من بادر بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة من كافة التشكيلات العسكرية بغرض إعادة الأمن والاستقرار".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250805/السودان-يتكبد-20-من-خسائر-قطع-الإنترنت-في-العالم-بسبب-الحرب-1103403524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_874f8055a8c047cca714dba44d2304d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي
السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة بادرت بإخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن البرهان شكل لجنة بقيادة مساعده في قيادة الجيش وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، تهدف إلى تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ولاية الخرطوم.
وأوضح الموقع أن مهام اللجنة تتضمن إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة، وهو ما صرح به البرهان خلال مخاطبته اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم.
وقال عبد الفتاح البرهان
إن "القوات المسلحة أول من بادر بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة من كافة التشكيلات العسكرية بغرض إعادة الأمن والاستقرار".
وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني بضرورة المضي قدما في تنفيذ قرارات إخلاء العاصمة من السلاح والمظاهر المسلحة، موجها لجنة أمن الولاية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمنع حمل السلاح خارج الأطر النظامية وحصره داخل الوحدات العسكرية.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.