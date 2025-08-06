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السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة بادرت بإخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T20:17+0000
2025-08-06T20:17+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن البرهان شكل لجنة بقيادة مساعده في قيادة الجيش وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، تهدف إلى تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ولاية الخرطوم.وأوضح الموقع أن مهام اللجنة تتضمن إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة، وهو ما صرح به البرهان خلال مخاطبته اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم.وقال عبد الفتاح البرهان إن "القوات المسلحة أول من بادر بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة من كافة التشكيلات العسكرية بغرض إعادة الأمن والاستقرار".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250805/السودان-يتكبد-20-من-خسائر-قطع-الإنترنت-في-العالم-بسبب-الحرب-1103403524.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي

السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية

20:17 GMT 06.08.2025
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة بادرت بإخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن البرهان شكل لجنة بقيادة مساعده في قيادة الجيش وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، تهدف إلى تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ولاية الخرطوم.
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
السودان يتكبد 20% من خسائر قطع الإنترنت في العالم بسبب الحرب
أمس, 14:12 GMT
وأوضح الموقع أن مهام اللجنة تتضمن إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة، وهو ما صرح به البرهان خلال مخاطبته اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم.
وقال عبد الفتاح البرهان إن "القوات المسلحة أول من بادر بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة من كافة التشكيلات العسكرية بغرض إعادة الأمن والاستقرار".
وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني بضرورة المضي قدما في تنفيذ قرارات إخلاء العاصمة من السلاح والمظاهر المسلحة، موجها لجنة أمن الولاية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمنع حمل السلاح خارج الأطر النظامية وحصره داخل الوحدات العسكرية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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