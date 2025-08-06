توقيف شخص حاول إشعال النار داخل "آيا صوفيا" في تركيا... فيديو
© Photo / Social Media Imagesتوقيف شخص حاول إشعال النار داخل آيا صوفيا في تركيا
© Photo / Social Media Images
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تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر رجلا يحاول إشعال النار داخل مسجد "اَيا صوفيا" في مدينة إسطنبول، قبل أن تتمكن القوات الأمنية التركية من القبض عليه.
ووثّق الفيديو كيف أقدم الشخص على إشعال النار في كتاب موجود داخل مسجد اَيا صوفيا، ما تسبب باحتراق جزء من السجادة الموجودة بمحاذاة أحد الجدران، وذلك قبل أن يسرع الرجل بمغادرة المسجد.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تمكنت مديرية أمن إسطنبول من تحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه، ووفقا لبيان الشرطة، فإن المتهم سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية والعصبية 5 مرات في السابق.
🗓️11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır.— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 5, 2025
📌 Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde… pic.twitter.com/i37K98TdqM
يذكر أن مسجد آيا صوفيا يعد من أبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة إسطنبول، وواحدا من أكثر المواقع شهرة في العال، وبني في البداية ككاتدرائية خلال الحقبة البيزنطية عام 537 ميلاديا، ثم حوله العثمانيون إلى مسجد عام 1453.
وفي عام 1935، تم تحويله إلى متحف بقرار من الجمهورية التركية، قبل أن يعاد افتتاحه كمسجد في يوليو/ تموز 2020 بموجب مرسوم رئاسي.