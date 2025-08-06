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سلاح الجو الإسرائيلي يشن موجة غارات جنوبي لبنان... فيديو
سلاح الجو الإسرائيلي يشن موجة غارات جنوبي لبنان... فيديو
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شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موجة غارات على جنوبي لبنان، مستهدفا ما قال إنها محاولات لـ"حزب الله" لـ"إعادة تأهيل" مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو يشن موجة غارات جنوبي لبنان".وأردفت أن الغارات في جنوب لبنان "تستهدف محاولات حزب الله لإعادة تأهيل مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية".وتشن إسرائيل بصورة متكررة، غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.ولقي 4 أشخاص مصرعهم، الجمعة الماضية، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250805/حزب-الله-لن-نوافق-على-أي-جدول-زمني-لنزع-سلاحنا-في-ظل-العدوان-الإسرائيلي-1103406107.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط, أخبار حزب الله, العالم العربي

سلاح الجو الإسرائيلي يشن موجة غارات جنوبي لبنان... فيديو

20:16 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 20:41 GMT 06.08.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موجة غارات على جنوبي لبنان، مستهدفا ما قال إنها محاولات لـ"حزب الله" لـ"إعادة تأهيل" مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو يشن موجة غارات جنوبي لبنان".
وأردفت أن الغارات في جنوب لبنان "تستهدف محاولات حزب الله لإعادة تأهيل مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية".
وتشن إسرائيل بصورة متكررة، غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
ولقي 4 أشخاص مصرعهم، الجمعة الماضية، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
"حزب الله": لن نوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحنا في ظل العدوان الإسرائيلي
أمس, 15:31 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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