https://sarabic.ae/20250806/طائرة-صينية-فائقة-السرعة-تصل-من-لندن-إلى-نيويورك-في-3-ساعات--1103452415.html
طائرة صينية فائقة السرعة تصل من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات
طائرة صينية فائقة السرعة تصل من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات
سبوتنيك عربي
تطور الصين طائرة نفاثة فائقة السرعة تحمل اسم "C949"، من تصميم شركة "كوماك" الحكومية، بسرعة تفوق الصوت بـ1.6 مرة، ومدى يصل إلى 11 ألف كيلومتر. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T17:58+0000
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وستتمكن هذه الطائرة، ووفقا لتقارير، من قطع المسافة بين لندن ونيويورك في أقل من ثلاث ساعات، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وتم تصميم الطائرة، التي لن ترى النور قبل عام 2049 وفقا لموقع "جلوب تريندر"، لتكون ثورة في السياحة العالمية، مع مقصورة فسيحة مجهزة بأحدث أنظمة الترفيه المصممة للطيران فائق السرعة. وتسعى الصين إلى تقليل الضوضاء الناتجة عن الطائرة إلى مستوى 83.9 ديسيبل، أي ما يعادل صوت مجفف شعر منزلي، لضمان تجربة مريحة وهادئة. و تهدف "C949"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إلى منافسة مشاريع طائرات فائقة السرعة تطورها وكالات مثل "ناسا" وشركة "لوكهيد مارتن". وفي سياق متصل، تبرز طائرة "A-HyM" (إير ماستر) الإسبانية كمنافس قوي، إذ تدعي القدرة على تقليص زمن الرحلة بين لندن ونيويورك إلى 45 دقيقة فقط، بسرعة تصل إلى 7.3 ماخ (أكثر من 9000 كم/ساعة). وتعتمد الطائرة الإسبانية، التي تتسع لـ170 راكبا وتحلق على ارتفاع 30 ألف متر، على مواد متطورة مثل التيتانيوم وألياف الكربون لتحمل درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية. و تتميز بتقنية مبتكرة لتخفيف دوي اختراق حاجز الصوت، مما يتيح لها التحليق فوق اليابسة دون إزعاج.وتعمل "A-HyM" بمحرك هيدروجيني متطور يجمع بين تقنيات التوربينات النفاثة والرامجيت والانفجار المائل، مما يجعلها ليس فقط فائقة السرعة، بل وصديقة للبيئة.
https://sarabic.ae/20250710/الصين-تكشف-عن-أحدث-نموذج-من-قطار-ماغليف-فائق-السرعة-فيديو-1102565373.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
طائرة صينية فائقة السرعة تصل من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات
تطور الصين طائرة نفاثة فائقة السرعة تحمل اسم "C949"، من تصميم شركة "كوماك" الحكومية، بسرعة تفوق الصوت بـ1.6 مرة، ومدى يصل إلى 11 ألف كيلومتر.
وستتمكن هذه الطائرة، ووفقا لتقارير، من قطع المسافة بين لندن ونيويورك في أقل من ثلاث ساعات، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وتم تصميم الطائرة، التي لن ترى النور قبل عام 2049 وفقا لموقع "جلوب تريندر"، لتكون ثورة في السياحة العالمية، مع مقصورة فسيحة مجهزة بأحدث أنظمة الترفيه المصممة للطيران فائق السرعة
.
وتسعى الصين إلى تقليل الضوضاء الناتجة عن الطائرة إلى مستوى 83.9 ديسيبل، أي ما يعادل صوت مجفف شعر منزلي، لضمان تجربة مريحة وهادئة.
و تهدف "C949"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إلى منافسة مشاريع طائرات فائقة السرعة تطورها وكالات مثل "ناسا" وشركة "لوكهيد مارتن".
وفي سياق متصل، تبرز طائرة "A-HyM" (إير ماستر) الإسبانية كمنافس قوي، إذ تدعي القدرة على تقليص زمن الرحلة بين لندن ونيويورك
إلى 45 دقيقة فقط، بسرعة تصل إلى 7.3 ماخ (أكثر من 9000 كم/ساعة).
وتعتمد الطائرة الإسبانية، التي تتسع لـ170 راكبا وتحلق على ارتفاع 30 ألف متر، على مواد متطورة مثل التيتانيوم وألياف الكربون لتحمل درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.
و تتميز بتقنية مبتكرة لتخفيف دوي اختراق حاجز الصوت، مما يتيح لها التحليق فوق اليابسة دون إزعاج.
وتعمل "A-HyM" بمحرك هيدروجيني متطور يجمع بين تقنيات التوربينات النفاثة والرامجيت والانفجار المائل، مما يجعلها ليس فقط فائقة السرعة، بل وصديقة للبيئة
.