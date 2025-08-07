"أرملة الموت"... سيدة إيرانية تنهي حياة أزواجها الـ11 باحترافية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/أرملة-الموت-سيدة-إيرانية-تنهي-حياة-أزواجها-الـ11-باحترافية-1103488175.html
"أرملة الموت"... سيدة إيرانية تنهي حياة أزواجها الـ11 باحترافية
"أرملة الموت"... سيدة إيرانية تنهي حياة أزواجها الـ11 باحترافية
سبوتنيك عربي
تخضع كلثوم أكبري، وهي سيدة إيرانية من مدينة ساري، لمحاكمة بعد اعترافها بقتل 11 رجلا كانوا جميعا أزواجا لها على مدى 20 عاما، مستخدمة الزواج وسيلة لتنفيذ سلسلة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T15:58+0000
2025-08-07T15:58+0000
أخبار ايران اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
جريمة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091889481_0:10:1001:573_1920x0_80_0_0_45c42c101fb59483f166f712c77c48cc.jpg
تم اعتقال كلثوم، في سبتمبر/أيلول 2023، بعد انتشار خبر مقتل 11 رجلا كانوا جميعا أزواجا لها، وبحسب وسائل إعلام إيرانية، بدأ كشف الجرائم بعد وفاة زوجها الثمانيني في سبتمبر 2023، ليقود التحقيق إلى اعترافها بقتل رجال آخرين، وسط مخاوف من تجاوز عدد الضحايا العشرين، إذ عقدت ما لا يقل عن 37 زيجة بين دائمة ومؤقتة، توفي جميع أزواجها.كانت كلثوم تعطي لضحاياها أدوية تسبب تشنجات، وأدوية ممزوجة بمواد سامة لقتلهم ببطء، حيث كانت تعطيهم أدوية خاصة بمرض السكري وتزيد الجرعات بشكل تدريجي حتى لا تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، وبعد ظهور التشنجات كانت تنقل الزوج إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، ثم تعود لتسميمه حتى يتوفى دون أن يلاحظ سبب الوفاة الحقيقي.وفي إحدى الجرائم الأولى، استخدمت مزيجاً قاتلاً من الكحول الصناعي وخنقت الضحية باستخدام وسادة، لتقوم بعد ذلك بوراثة أرض واسعة كانت باسمه.واعترفت كلثوم بقتل 11 رجلا إلى جانب محاولة قتل فاشلة، وأُحيل ملفها إلى المحكمة الجنائية الثانية في محكمة بمدينة ساري، وتتابع القضية بتهمة القتل العمد.ظلت هذه الجرائم تمر من دون إثارة الشكوك لسنوات، خصوصاً أن الضحايا كانوا جميعاً مسنين وفي حالة صحية غير مستقرة، ما جعل وفاتهم تبدو طبيعية. غير أن شكوكاً بدأت تحوم حولها في منتصف عام 2023، بعد وفاة رجل مسن كان قد أعرب قبل وفاته عن ريبة من تصرفات زوجته. هذه الشكوك دفعت شقيقه إلى تقديم بلاغ رسمي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل في القضية.وخلال مثولها أمام القاضي، في البداية أنكرت كلثوم التهم الموجهة إليها، لكنها اضطرت للاعتراف بعد عرض المحكمة مقطع فيديو يُظهر إعادة تمثيل جرائم القتل التي نفذتها بنفسها.وتعيد هذه الجرائم للأذهان قصة محاكمة امرأة في إيران في 2023، قتلت سبعة رجال أثرياء كبار في السن، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة معهم، واستغلت هذا النوع من الزواج للوصول إلى ثرواتهم، ثم قامت بقتلهم.
https://sarabic.ae/20230905/قتلت-أزواجها-السبعة-كيف-انكشفت-أفظع-قاتلة-في-إيران-بعد-9-سنين-من-التمويه-1080707317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091889481_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_d326761f48fdbc40ac4eebfba14d9836.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ايران اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, جريمة
أخبار ايران اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, جريمة

"أرملة الموت"... سيدة إيرانية تنهي حياة أزواجها الـ11 باحترافية

15:58 GMT 07.08.2025
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyالقضاء
القضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
تخضع كلثوم أكبري، وهي سيدة إيرانية من مدينة ساري، لمحاكمة بعد اعترافها بقتل 11 رجلا كانوا جميعا أزواجا لها على مدى 20 عاما، مستخدمة الزواج وسيلة لتنفيذ سلسلة من جرائم التسميم الممنهج.
تم اعتقال كلثوم، في سبتمبر/أيلول 2023، بعد انتشار خبر مقتل 11 رجلا كانوا جميعا أزواجا لها، وبحسب وسائل إعلام إيرانية، بدأ كشف الجرائم بعد وفاة زوجها الثمانيني في سبتمبر 2023، ليقود التحقيق إلى اعترافها بقتل رجال آخرين، وسط مخاوف من تجاوز عدد الضحايا العشرين، إذ عقدت ما لا يقل عن 37 زيجة بين دائمة ومؤقتة، توفي جميع أزواجها.
وتشير التحقيقات إلى أن عدد ضحاياها قد يتجاوز ما اعترفت به، حيث تبين أنها عقدت 18 زواجا مؤقتا و19 زواجا دائما وتوفي جميع أزواجها، وكانت تقدم نفسها كزوجة حنونة ومثالية، فتتزوج من المسنين وميسوري الحال ثم تقوم بتسميمهم.
كانت كلثوم تعطي لضحاياها أدوية تسبب تشنجات، وأدوية ممزوجة بمواد سامة لقتلهم ببطء، حيث كانت تعطيهم أدوية خاصة بمرض السكري وتزيد الجرعات بشكل تدريجي حتى لا تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، وبعد ظهور التشنجات كانت تنقل الزوج إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، ثم تعود لتسميمه حتى يتوفى دون أن يلاحظ سبب الوفاة الحقيقي.
لوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
قتلت "أزواجها السبعة"... كيف انكشفت "أفظع قاتلة في إيران" بعد 9 سنين من التمويه
5 سبتمبر 2023, 06:37 GMT
وفي إحدى الجرائم الأولى، استخدمت مزيجاً قاتلاً من الكحول الصناعي وخنقت الضحية باستخدام وسادة، لتقوم بعد ذلك بوراثة أرض واسعة كانت باسمه.
واعترفت كلثوم بقتل 11 رجلا إلى جانب محاولة قتل فاشلة، وأُحيل ملفها إلى المحكمة الجنائية الثانية في محكمة بمدينة ساري، وتتابع القضية بتهمة القتل العمد.
ظلت هذه الجرائم تمر من دون إثارة الشكوك لسنوات، خصوصاً أن الضحايا كانوا جميعاً مسنين وفي حالة صحية غير مستقرة، ما جعل وفاتهم تبدو طبيعية. غير أن شكوكاً بدأت تحوم حولها في منتصف عام 2023، بعد وفاة رجل مسن كان قد أعرب قبل وفاته عن ريبة من تصرفات زوجته. هذه الشكوك دفعت شقيقه إلى تقديم بلاغ رسمي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل في القضية.
وخلال مثولها أمام القاضي، في البداية أنكرت كلثوم التهم الموجهة إليها، لكنها اضطرت للاعتراف بعد عرض المحكمة مقطع فيديو يُظهر إعادة تمثيل جرائم القتل التي نفذتها بنفسها.
وطالب محامي المتهمة بإجراء فحص نفسي لموكلته، لكن النيابة أكدت أن الجرائم نُفذت باستخدام أدوية مختارة بعناية، ما يثبت سلوكا جنائيا مدروسا وليس ناتجا عن اختلال عقلي.
وتعيد هذه الجرائم للأذهان قصة محاكمة امرأة في إيران في 2023، قتلت سبعة رجال أثرياء كبار في السن، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة معهم، واستغلت هذا النوع من الزواج للوصول إلى ثرواتهم، ثم قامت بقتلهم.
