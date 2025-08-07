https://sarabic.ae/20250807/أرملة-الموت-سيدة-إيرانية-تنهي-حياة-أزواجها-الـ11-باحترافية-1103488175.html

"أرملة الموت"... سيدة إيرانية تنهي حياة أزواجها الـ11 باحترافية

سبوتنيك عربي

تخضع كلثوم أكبري، وهي سيدة إيرانية من مدينة ساري، لمحاكمة بعد اعترافها بقتل 11 رجلا كانوا جميعا أزواجا لها على مدى 20 عاما، مستخدمة الزواج وسيلة لتنفيذ سلسلة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

تم اعتقال كلثوم، في سبتمبر/أيلول 2023، بعد انتشار خبر مقتل 11 رجلا كانوا جميعا أزواجا لها، وبحسب وسائل إعلام إيرانية، بدأ كشف الجرائم بعد وفاة زوجها الثمانيني في سبتمبر 2023، ليقود التحقيق إلى اعترافها بقتل رجال آخرين، وسط مخاوف من تجاوز عدد الضحايا العشرين، إذ عقدت ما لا يقل عن 37 زيجة بين دائمة ومؤقتة، توفي جميع أزواجها.كانت كلثوم تعطي لضحاياها أدوية تسبب تشنجات، وأدوية ممزوجة بمواد سامة لقتلهم ببطء، حيث كانت تعطيهم أدوية خاصة بمرض السكري وتزيد الجرعات بشكل تدريجي حتى لا تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، وبعد ظهور التشنجات كانت تنقل الزوج إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، ثم تعود لتسميمه حتى يتوفى دون أن يلاحظ سبب الوفاة الحقيقي.وفي إحدى الجرائم الأولى، استخدمت مزيجاً قاتلاً من الكحول الصناعي وخنقت الضحية باستخدام وسادة، لتقوم بعد ذلك بوراثة أرض واسعة كانت باسمه.واعترفت كلثوم بقتل 11 رجلا إلى جانب محاولة قتل فاشلة، وأُحيل ملفها إلى المحكمة الجنائية الثانية في محكمة بمدينة ساري، وتتابع القضية بتهمة القتل العمد.ظلت هذه الجرائم تمر من دون إثارة الشكوك لسنوات، خصوصاً أن الضحايا كانوا جميعاً مسنين وفي حالة صحية غير مستقرة، ما جعل وفاتهم تبدو طبيعية. غير أن شكوكاً بدأت تحوم حولها في منتصف عام 2023، بعد وفاة رجل مسن كان قد أعرب قبل وفاته عن ريبة من تصرفات زوجته. هذه الشكوك دفعت شقيقه إلى تقديم بلاغ رسمي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل في القضية.وخلال مثولها أمام القاضي، في البداية أنكرت كلثوم التهم الموجهة إليها، لكنها اضطرت للاعتراف بعد عرض المحكمة مقطع فيديو يُظهر إعادة تمثيل جرائم القتل التي نفذتها بنفسها.وتعيد هذه الجرائم للأذهان قصة محاكمة امرأة في إيران في 2023، قتلت سبعة رجال أثرياء كبار في السن، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة معهم، واستغلت هذا النوع من الزواج للوصول إلى ثرواتهم، ثم قامت بقتلهم.

