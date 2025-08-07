عربي
الجزائر ترد على قرار ماكرون الخاص بالتأشيرات الرسمية
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا، اليوم الخميس، ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، وكذلك... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تحاول تبرئة فرنسا من مسؤولياتها عن تدهور العلاقات الثنائية، وتلقي باللوم كاملا على الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. ويؤكد البيان أن هذا الطرح بعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر حددت بوضوح، عبر بيانات رسمية سابقة، الجهة المسؤولة عن التصعيد. واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. وأوضح البيان أن فرنسا ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية. وأشار البيان إلى أن فرنسا هي من بدأت الأزمة، واختارت التصعيد بدلاً من الحوار. وأكدت الجزائر أنها لم تبادر يوما بطلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي التي طالبت بذلك. وردا على تعليق فرنسا لهذا الاتفاق، أعلنت الجزائر نيتها نقضه رسميا وفق المادة الثامنة من الاتفاق، مع إشعار السلطات الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية. وستخضع التأشيرات الممنوحة للفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على الجزائريين. واعتبرت الجزائر أن سياسة "التأشيرة مقابل الترحيل" تنتهك الاتفاقيات الثنائية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحماية مواطنيها في فرنسا والدفاع عن حقوقهم بموجب التشريعات الفرنسية والأوروبية.وأوضح البيان أن "فرنسا هي من امتنعت عن منح الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين منذ أكثر من عامين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل". في الختام، أعربت الجزائر عن نيتها طرح خلافات أخرى عبر القنوات الدبلوماسية للوصول إلى تسويات عادلة، مؤكدة موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق مواطنيها وسيادتها الوطنية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، أمس الأربعاء، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. وورد في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الفرنسية، فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة فرنسية شهيرة، طلب رئيس الدولة أن تعلق الحكومة "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". وأشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، ووجّه باتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الشأن.
الجزائر ترد على قرار ماكرون الخاص بالتأشيرات الرسمية

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا، اليوم الخميس، ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، وكذلك التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في 7 أغسطس/آب الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تحاول تبرئة فرنسا من مسؤولياتها عن تدهور العلاقات الثنائية، وتلقي باللوم كاملا على الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويؤكد البيان أن هذا الطرح بعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر حددت بوضوح، عبر بيانات رسمية سابقة، الجهة المسؤولة عن التصعيد.

وأكدت أن "إجراءاتها جاءت ردا على تصرفات فرنسية، مع الالتزام الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل".

واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
2 أغسطس, 19:21 GMT
وأوضح البيان أن فرنسا ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.

وأدانت الجزائر "نهج فرنسا في معالجة الأزمة عبر التهديدات والإنذارات، مؤكدة أنها لن ترضخ لأي ضغوط أو ابتزازات".

وأشار البيان إلى أن فرنسا هي من بدأت الأزمة، واختارت التصعيد بدلاً من الحوار.
وأكدت الجزائر أنها لم تبادر يوما بطلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي التي طالبت بذلك.
وردا على تعليق فرنسا لهذا الاتفاق، أعلنت الجزائر نيتها نقضه رسميا وفق المادة الثامنة من الاتفاق، مع إشعار السلطات الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية
أمس, 19:08 GMT
وستخضع التأشيرات الممنوحة للفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على الجزائريين.
واعتبرت الجزائر أن سياسة "التأشيرة مقابل الترحيل" تنتهك الاتفاقيات الثنائية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحماية مواطنيها في فرنسا والدفاع عن حقوقهم بموجب التشريعات الفرنسية والأوروبية.
وأوضح البيان أن "فرنسا هي من امتنعت عن منح الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين منذ أكثر من عامين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل".

وأكدت الجزائر أنها "سترد بنفس الإجراءات حال رفع فرنسا هذه العراقيل".

في الختام، أعربت الجزائر عن نيتها طرح خلافات أخرى عبر القنوات الدبلوماسية للوصول إلى تسويات عادلة، مؤكدة موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق مواطنيها وسيادتها الوطنية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، أمس الأربعاء، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
وورد في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الفرنسية، فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة فرنسية شهيرة، طلب رئيس الدولة أن تعلق الحكومة "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، ووجّه باتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الشأن.
