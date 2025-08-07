عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه
السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على "دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة".
وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، كامل إدريس، أكد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني بحثا تطورات العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار.وأعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العاطي، قوله إن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.وأوضح عبد العاطي أن المباحثات الثنائية جرت في أجواء من الود والأخوة والشفافية، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة المصرية - السودانية المشتركة بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، يعد مؤشرًا على الإرادة السياسية الجادة لتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه

10:52 GMT 07.08.2025
الرئيس المصري عبد الفتاخ السيسي يستقبل رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاخ السيسي يستقبل رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على "دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة".
وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، كامل إدريس، أكد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني بحثا تطورات العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".
من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة تهدد تشكيل حكومة وتفتح باب الصراع مجددا
25 يونيو, 19:56 GMT
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار.
وأعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العاطي، قوله إن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.
وأوضح عبد العاطي أن المباحثات الثنائية جرت في أجواء من الود والأخوة والشفافية، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة المصرية - السودانية المشتركة بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، يعد مؤشرًا على الإرادة السياسية الجادة لتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
الولايات المتحدة تعلن عن استضافتها مؤتمرا رباعيا بشأن أزمة السودان
3 يوليو, 09:29 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
