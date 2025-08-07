رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم الخميس، أنه وجه رسالة رسمية إلى لجنة "نوبل" لترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، تقديرا... 07.08.2025
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جائزة نوبل للسلام
أخبار تايلاند
وأشار مانيت في رسالته، التي نُشرت على حساباته الرسمية، إلى امتنانه الشخصي وامتنان الشعب الكمبودي لدور ترامب في استعادة السلام على الحدود بين كمبوديا وتايلاند.وكان نائب رئيس الوزراء الكمبودي صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تعتزم ترشيح ترامب لدوره في تهدئة النزاع المسلح بين البلدين.وتحول تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهة مسلحة في 24 يوليو/ تموز الماضي، وبعد اشتباكات في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان نيران المدفعية، حيث استخدمت كمبوديا أنظمة قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بما في ذلك ضد أهداف مدنية في تايلاند، بينما نفذت تايلاند غارة جوية على مواقع عسكرية كمبودية، وأفاد الجانبان بوقوع إصابات، من بينهم مدنيين.وفي 27 يوليو، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أمريكا لا تستطيع التفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعا تايلاند وكمبوديا إلى الدخول فورا في مفاوضات لوقف إطلاق النار.وفي 7 أغسطس/ آب، وقعت الدولتان اتفاقا رسميا لتنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار عقب اجتماع بين القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، فومتام ويتشاي تشاي، ورئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، بوساطة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في كوالالمبور.وفي السابع من أغسطس، وقعت الدولتان وثائق رسمية لوقف إطلاق النار واتفاقية بشأن تنفيذه، عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم الخميس، أنه وجه رسالة رسمية إلى لجنة "نوبل" لترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، تقديرا لما وصفه بـ"مساهماته التاريخية في تعزيز السلام العالمي".
وأشار مانيت في رسالته، التي نُشرت على حساباته الرسمية، إلى امتنانه الشخصي وامتنان الشعب الكمبودي لدور ترامب في استعادة السلام على الحدود بين كمبوديا وتايلاند.
وكان نائب رئيس الوزراء الكمبودي صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تعتزم ترشيح ترامب لدوره في تهدئة النزاع المسلح بين البلدين.
وتحول تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهة مسلحة في 24 يوليو/ تموز الماضي، وبعد اشتباكات في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان نيران المدفعية، حيث استخدمت كمبوديا أنظمة قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بما في ذلك ضد أهداف مدنية في تايلاند، بينما نفذت تايلاند غارة جوية على مواقع عسكرية كمبودية، وأفاد الجانبان بوقوع إصابات، من بينهم مدنيين.
وفي 27 يوليو، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أمريكا لا تستطيع التفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعا تايلاند وكمبوديا إلى الدخول فورا في مفاوضات لوقف إطلاق النار.
وفي 7 أغسطس/ آب، وقعت الدولتان اتفاقا رسميا لتنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.
وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار عقب اجتماع بين القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، فومتام ويتشاي تشاي، ورئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، بوساطة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في كوالالمبور.
وفي السابع من أغسطس، وقعت الدولتان وثائق رسمية لوقف إطلاق النار واتفاقية بشأن تنفيذه، عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.
