https://sarabic.ae/20250807/رئيس-وزراء-كمبوديا-يطلب-رسميا-من-لجنة-نوبل-ترشيح-ترامب-لجائزة-السلام-1103491954.html

رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام

رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم الخميس، أنه وجه رسالة رسمية إلى لجنة "نوبل" لترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، تقديرا... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T18:03+0000

2025-08-07T18:03+0000

2025-08-07T18:03+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جائزة نوبل للسلام

أخبار تايلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068727382_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_c9717e49e12417cf1671ebe27e8cb0d9.jpg

وأشار مانيت في رسالته، التي نُشرت على حساباته الرسمية، إلى امتنانه الشخصي وامتنان الشعب الكمبودي لدور ترامب في استعادة السلام على الحدود بين كمبوديا وتايلاند.وكان نائب رئيس الوزراء الكمبودي صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تعتزم ترشيح ترامب لدوره في تهدئة النزاع المسلح بين البلدين.وتحول تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهة مسلحة في 24 يوليو/ تموز الماضي، وبعد اشتباكات في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان نيران المدفعية، حيث استخدمت كمبوديا أنظمة قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بما في ذلك ضد أهداف مدنية في تايلاند، بينما نفذت تايلاند غارة جوية على مواقع عسكرية كمبودية، وأفاد الجانبان بوقوع إصابات، من بينهم مدنيين.وفي 27 يوليو، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أمريكا لا تستطيع التفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعا تايلاند وكمبوديا إلى الدخول فورا في مفاوضات لوقف إطلاق النار.وفي 7 أغسطس/ آب، وقعت الدولتان اتفاقا رسميا لتنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار عقب اجتماع بين القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، فومتام ويتشاي تشاي، ورئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، بوساطة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في كوالالمبور.وفي السابع من أغسطس، وقعت الدولتان وثائق رسمية لوقف إطلاق النار واتفاقية بشأن تنفيذه، عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.

https://sarabic.ae/20250708/ترامب-خلال-لقائه-بنتنياهو-حققنا-نجاحات-معا-والأمور-تسير-بشكل-جيد-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1102464241.html

https://sarabic.ae/20250620/ترامب-لن-يمنحوني-نوبل-للسلام-لكن-الناس-تعرف-وهذا-يكفيني-1101895434.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تايلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جائزة نوبل للسلام, أخبار تايلاند