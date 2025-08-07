https://sarabic.ae/20250807/رئيس-وزراء-كمبوديا-يطلب-رسميا-من-لجنة-نوبل-ترشيح-ترامب-لجائزة-السلام-1103491954.html
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم الخميس، أنه وجه رسالة رسمية إلى لجنة "نوبل" لترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، تقديرا... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T18:03+0000
2025-08-07T18:03+0000
2025-08-07T18:03+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جائزة نوبل للسلام
أخبار تايلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068727382_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_c9717e49e12417cf1671ebe27e8cb0d9.jpg
وأشار مانيت في رسالته، التي نُشرت على حساباته الرسمية، إلى امتنانه الشخصي وامتنان الشعب الكمبودي لدور ترامب في استعادة السلام على الحدود بين كمبوديا وتايلاند.وكان نائب رئيس الوزراء الكمبودي صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تعتزم ترشيح ترامب لدوره في تهدئة النزاع المسلح بين البلدين.وتحول تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهة مسلحة في 24 يوليو/ تموز الماضي، وبعد اشتباكات في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان نيران المدفعية، حيث استخدمت كمبوديا أنظمة قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بما في ذلك ضد أهداف مدنية في تايلاند، بينما نفذت تايلاند غارة جوية على مواقع عسكرية كمبودية، وأفاد الجانبان بوقوع إصابات، من بينهم مدنيين.وفي 27 يوليو، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أمريكا لا تستطيع التفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعا تايلاند وكمبوديا إلى الدخول فورا في مفاوضات لوقف إطلاق النار.وفي 7 أغسطس/ آب، وقعت الدولتان اتفاقا رسميا لتنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار عقب اجتماع بين القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، فومتام ويتشاي تشاي، ورئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، بوساطة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في كوالالمبور.وفي السابع من أغسطس، وقعت الدولتان وثائق رسمية لوقف إطلاق النار واتفاقية بشأن تنفيذه، عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.
https://sarabic.ae/20250708/ترامب-خلال-لقائه-بنتنياهو-حققنا-نجاحات-معا-والأمور-تسير-بشكل-جيد-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1102464241.html
https://sarabic.ae/20250620/ترامب-لن-يمنحوني-نوبل-للسلام-لكن-الناس-تعرف-وهذا-يكفيني-1101895434.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068727382_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e1e496a1e689c78cd2ccfc9e927e0721.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جائزة نوبل للسلام, أخبار تايلاند
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جائزة نوبل للسلام, أخبار تايلاند
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم الخميس، أنه وجه رسالة رسمية إلى لجنة "نوبل" لترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، تقديرا لما وصفه بـ"مساهماته التاريخية في تعزيز السلام العالمي".
وأشار مانيت في رسالته، التي نُشرت على حساباته الرسمية، إلى امتنانه الشخصي وامتنان الشعب الكمبودي لدور ترامب في استعادة السلام على الحدود بين كمبوديا وتايلاند.
وكان نائب رئيس الوزراء الكمبودي صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تعتزم ترشيح ترامب لدوره في تهدئة النزاع المسلح بين البلدين.
وتحول تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهة مسلحة في 24 يوليو/ تموز الماضي، وبعد اشتباكات في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان نيران المدفعية، حيث استخدمت كمبوديا أنظمة قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بما في ذلك ضد أهداف مدنية في تايلاند، بينما نفذت تايلاند غارة جوية على مواقع عسكرية كمبودية، وأفاد الجانبان بوقوع إصابات، من بينهم مدنيين.
وفي 27 يوليو، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أمريكا لا تستطيع التفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعا تايلاند وكمبوديا إلى الدخول فورا في مفاوضات لوقف إطلاق النار.
وفي 7 أغسطس/ آب، وقعت الدولتان اتفاقا رسميا لتنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.
وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار عقب اجتماع بين القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، فومتام ويتشاي تشاي، ورئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، بوساطة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في كوالالمبور.
وفي السابع من أغسطس، وقعت الدولتان وثائق رسمية لوقف إطلاق النار واتفاقية بشأن تنفيذه، عقب اجتماع استثنائي للجنة الحدود الثنائية.