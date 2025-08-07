https://sarabic.ae/20250807/واحة-مصرية-ونبع-كليوباترا-صور-لأقدم-آثار-الإنسان-1103485081.html
واحة سيوة في مصر... نبع كليوباترا وأقدم آثار الإنسان
سبوتنيك عربي
تجذب واحة سيوة "واحة النخيل" في الصحراء الكبرى في مصر، الأنظار بتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي، كما تشتهر المنطقة بمعابدها القديمة وثقافتها التقليدية، وقد... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
واحة سيوة في مصر... نبع كليوباترا وأقدم آثار الإنسان 15:41 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 07.08.2025)
تجذب واحة سيوة "واحة النخيل" في الصحراء الكبرى في مصر، الأنظار بتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي، كما تشتهر المنطقة بمعابدها القديمة وثقافتها التقليدية، وقد ازدادت شعبيتها بين السياح المحليين والأجانب في السنوات الأخيرة. يقدم لكم فريق وكالة "سبوتنيك" ألبوما لأجمل الصور للواحة وآثارها.
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb
بحيرات الملح وحمامات الرمال الساخنة في واحة سيوة، يعتقد أنها مفيدة لعلاج الروماتيزم وأمراض الجلد، جعلت الواحة وجهة علاجية للعديد من الزوار.
© Getty Images / Fadel Dawod
منظر خارجي عام لجبل مخروطي الشكل، مليء بالكهوف والتجاويف الصغيرة التي استخدمت كمقابر بين عامي 664 و525 قبل الميلاد، يجمع في تصميمه بين الفن المصري القديم واليوناني.
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb
منظر لبحيرات الملح في واحة سيوة.
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/John Wreford
ثلاثة رجال مصريين يركبون دراجة نارية قرب قلعة شالي.
© Getty Images / Fadel Dawod
منظرعام للنقوش داخل المقابر.
© Getty Images / DEA/V.Giannella
أشجار النخيل في واحة سيوة.
© Getty Images / Ali Moustafa
سياح يزورون قلعة سيوة.
بركة كليوباترا (حمام كليوباترا أو نبع كليوباترا) هي واحدة من بين العديد من البرك في المنطقة، وتقع على الطريق المؤدي إلى معبد أوراكل.
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/John Wreford
برج تقليدي من الطوب في مدينة شالي المهجورة في واحة سيوة.
© Getty Images / DEA/V.Giannella
القمر يضيء تشكيلا صخريا بالقرب من واحة سيوة.
