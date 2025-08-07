عربي
واحة سيوة في مصر... نبع كليوباترا وأقدم آثار الإنسان
واحة سيوة في مصر... نبع كليوباترا وأقدم آثار الإنسان
سبوتنيك عربي
تجذب واحة سيوة "واحة النخيل" في الصحراء الكبرى في مصر، الأنظار بتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي، كما تشتهر المنطقة بمعابدها القديمة وثقافتها التقليدية، وقد... 07.08.2025
2025-08-07T15:41+0000
2025-08-07T15:43+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103258900_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_db0de4b75c641b100d6389cd366edc86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103258900_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f3f583855ad6e9961bdf212b0a94c8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

واحة سيوة في مصر... نبع كليوباترا وأقدم آثار الإنسان

15:41 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 07.08.2025)
تابعنا عبر
تجذب واحة سيوة "واحة النخيل" في الصحراء الكبرى في مصر، الأنظار بتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي، كما تشتهر المنطقة بمعابدها القديمة وثقافتها التقليدية، وقد ازدادت شعبيتها بين السياح المحليين والأجانب في السنوات الأخيرة. يقدم لكم فريق وكالة "سبوتنيك" ألبوما لأجمل الصور للواحة وآثارها.
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

بحيرات الملح وحمامات الرمال الساخنة في واحة سيوة، يعتقد أنها مفيدة لعلاج الروماتيزم وأمراض الجلد، جعلت الواحة وجهة علاجية للعديد من الزوار.

بحيرات الملح وحمامات الرمال الساخنة في واحة سيوة، يعتقد أنها مفيدة لعلاج الروماتيزم وأمراض الجلد، جعلت الواحة وجهة علاجية للعديد من الزوار. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

بحيرات الملح وحمامات الرمال الساخنة في واحة سيوة، يعتقد أنها مفيدة لعلاج الروماتيزم وأمراض الجلد، جعلت الواحة وجهة علاجية للعديد من الزوار.

© Getty Images / Fadel Dawod

منظر خارجي عام لجبل مخروطي الشكل، مليء بالكهوف والتجاويف الصغيرة التي استخدمت كمقابر بين عامي 664 و525 قبل الميلاد، يجمع في تصميمه بين الفن المصري القديم واليوناني.

منظر خارجي عام لجبل مخروطي الشكل، مليء بالكهوف والتجاويف الصغيرة التي استخدمت كمقابر بين عامي 664 و525 قبل الميلاد، يجمع في تصميمه بين الفن المصري القديم واليوناني. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Fadel Dawod

منظر خارجي عام لجبل مخروطي الشكل، مليء بالكهوف والتجاويف الصغيرة التي استخدمت كمقابر بين عامي 664 و525 قبل الميلاد، يجمع في تصميمه بين الفن المصري القديم واليوناني.

© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

منظر لبحيرات الملح في واحة سيوة.

منظر لبحيرات الملح في واحة سيوة. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

منظر لبحيرات الملح في واحة سيوة.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/John Wreford

ثلاثة رجال مصريين يركبون دراجة نارية قرب قلعة شالي.

ثلاثة رجال مصريين يركبون دراجة نارية قرب قلعة شالي. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/John Wreford

ثلاثة رجال مصريين يركبون دراجة نارية قرب قلعة شالي.

© Getty Images / Fadel Dawod

منظرعام للنقوش داخل المقابر.

منظرعام للنقوش داخل المقابر. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Fadel Dawod

منظرعام للنقوش داخل المقابر.

© Getty Images / DEA/V.Giannella

أشجار النخيل في واحة سيوة.

أشجار النخيل في واحة سيوة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / DEA/V.Giannella

أشجار النخيل في واحة سيوة.

© Getty Images / Ali Moustafa

سياح يزورون قلعة سيوة.

سياح يزورون قلعة سيوة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Ali Moustafa

سياح يزورون قلعة سيوة.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Cleopatra's Pool. The Siwa Oasis (cropped photo)

بركة كليوباترا (حمام كليوباترا أو نبع كليوباترا) هي واحدة من بين العديد من البرك في المنطقة، وتقع على الطريق المؤدي إلى معبد أوراكل.

بركة كليوباترا (حمام كليوباترا أو نبع كليوباترا) هي واحدة من بين العديد من البرك في المنطقة، وتقع على الطريق المؤدي إلى معبد أوراكل. - سبوتنيك عربي
8/10
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Cleopatra's Pool. The Siwa Oasis (cropped photo)

بركة كليوباترا (حمام كليوباترا أو نبع كليوباترا) هي واحدة من بين العديد من البرك في المنطقة، وتقع على الطريق المؤدي إلى معبد أوراكل.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/John Wreford

برج تقليدي من الطوب في مدينة شالي المهجورة في واحة سيوة.

برج تقليدي من الطوب في مدينة شالي المهجورة في واحة سيوة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/John Wreford

برج تقليدي من الطوب في مدينة شالي المهجورة في واحة سيوة.

© Getty Images / DEA/V.Giannella

القمر يضيء تشكيلا صخريا بالقرب من واحة سيوة.

القمر يضيء تشكيلا صخريا بالقرب من واحة سيوة. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / DEA/V.Giannella

القمر يضيء تشكيلا صخريا بالقرب من واحة سيوة.

