الكابينت الإسرائيلي يوافق على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: تزايد عدد الأوكرانيين الداعمين للسلام
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: تزايد عدد الأوكرانيين الداعمين للسلام
سبوتنيك عربي
أشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى تزايد لافت في عدد الأوكرانيين الذين يدعمون التوصل إلى سلام عبر المفاوضات، وذلك قبيل قمة...
وفي منشور له على منصة "إكس"، لفت دميترييف إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أظهر أن 69% من الأوكرانيين يؤيدون تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن عبر التفاوض، مقارنة بنسبة 20% فقط في عام 2022، معتبراً ذلك "استطلاعاً بالغ الأهمية عشية القمة الأمريكية الروسية".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن صباح الخميس عن بدء موسكو وواشنطن التحضير لقمة مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاق على عقد لقاء على أعلى مستوى تم بناءً على مبادرة من الجانب الأمريكي.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.يُذكر أن آخر لقاء بين بوتين ورئيس أمريكي جرى في عام 2021 في جنيف مع جو بايدن. من جانبه، اعتبر بوتين، يوم الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تعد أحد المواقع المناسبة لعقد قمة مع ترامب.
تابعنا عبر
أشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى تزايد لافت في عدد الأوكرانيين الذين يدعمون التوصل إلى سلام عبر المفاوضات، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وفي منشور له على منصة "إكس"، لفت دميترييف إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أظهر أن 69% من الأوكرانيين يؤيدون تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن عبر التفاوض، مقارنة بنسبة 20% فقط في عام 2022، معتبراً ذلك "استطلاعاً بالغ الأهمية عشية القمة الأمريكية الروسية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
ترامب: التواصل مع زيلينسكي ليس شرطا للقمة الروسية الأمريكية
أمس, 20:47 GMT
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن صباح الخميس عن بدء موسكو وواشنطن التحضير لقمة مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاق على عقد لقاء على أعلى مستوى تم بناءً على مبادرة من الجانب الأمريكي.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.
يُذكر أن آخر لقاء بين بوتين ورئيس أمريكي جرى في عام 2021 في جنيف مع جو بايدن. من جانبه، اعتبر بوتين، يوم الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تعد أحد المواقع المناسبة لعقد قمة مع ترامب.
