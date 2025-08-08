https://sarabic.ae/20250808/رئيس-الصندوق-الروسي-للاستثمارات-المباشرة-تزايد-عدد-الأوكرانيين-الداعمين-للسلام-1103500152.html
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: تزايد عدد الأوكرانيين الداعمين للسلام
وفي منشور له على منصة "إكس"، لفت دميترييف إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أظهر أن 69% من الأوكرانيين يؤيدون تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن عبر التفاوض، مقارنة بنسبة 20% فقط في عام 2022، معتبراً ذلك "استطلاعاً بالغ الأهمية عشية القمة الأمريكية الروسية".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن صباح الخميس عن بدء موسكو وواشنطن التحضير لقمة مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاق على عقد لقاء على أعلى مستوى تم بناءً على مبادرة من الجانب الأمريكي.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.يُذكر أن آخر لقاء بين بوتين ورئيس أمريكي جرى في عام 2021 في جنيف مع جو بايدن. من جانبه، اعتبر بوتين، يوم الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تعد أحد المواقع المناسبة لعقد قمة مع ترامب.
