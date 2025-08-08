https://sarabic.ae/20250808/فريق-مصري-في-الصدارة-كاف-يعلن-عن-أفضل-10-أندية-في-أفريقيا-1103519762.html
فريق مصري في الصدارة... "كاف" يعلن عن أفضل 10 أندية في أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الجمعة، التصنيف الرسمي للأندية الإفريقية لموسم 2025/2026، وذلك قبل إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
واحتفظ "الأهلي" المصري بصدارة الترتيب، رغم خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بينما صعد "صن داونز" الجنوب أفريقي إلى المركز الثاني، متفوقا على الترجي التونسي الذي تراجع للمركز الثالث.
وشهد التصنيف تراجعا لـ"الوداد المغربي" إلى المرتبة الثامنة بعد أن كان ثالثا، كما تراجع "الزمالك" المصري إلى المركز السابع بعدما كان خامسا في الموسم السابق، في حين صعد "نهضة بركان" المغربي، بطل كأس الكونفدرالية، إلى المركز الرابع.
وفيما يلي قائمة أفضل 10 أندية في تصنيف "كاف" للموسم الجديد:
1) الأهلي المصري – 78 نقطة
2) صن داونز الجنوب إفريقي – 62 نقطة
3) الترجي التونسي – 57 نقطة
4) نهضة بركان المغربي – 52 نقطة
5) سيمبا التنزاني – 48 نقطة
6) بيراميدز المصري – 47 نقطة
7) الزمالك المصري – 42 نقطة
8) الوداد المغربي – 39 نقطة
9) اتحاد العاصمة الجزائري – 37 نقطة
10) شباب بلوزداد الجزائري – 36 نقطة