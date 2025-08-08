https://sarabic.ae/20250808/مصر-تدين-بشكل-قاطع-قرار-إسرائيل-احتلال-قطاع-غزة-بالكامل-1103515586.html

مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل

مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل

سبوتنيك عربي

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لاحتلال كامل لقطاع غزة. 08.08.2025, سبوتنيك عربي

واعتبرت في بيان لها، أن "هذا القرار يكرّس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ويُمعن في شنّ حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، من خلال القضاء على مقومات حياته، وحرمانه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وأكدت مصر أن "استمرار إسرائيل في اتباع سياسة التجويع والقتل الممنهج ضد الفلسطينيين العزّل لا يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وتغذية مشاعر الكراهية والتطرف في المنطقة، التي تشهد بالفعل كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وكافة الأطراف الفاعلة، إلى "تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة، والتي تُقوّض فرص تحقيق السلام وتقضي على أي أمل في حل الدولتين".وشددت وزارة الخارجية المصرية في البيان، على أن الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لإسرائيل، لن يتحققا إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.

