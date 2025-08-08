عربي
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/1103503981.html
أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع
أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T09:03+0000
2025-08-08T09:03+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103504154_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_7de2efaa85719f223cb560ac8802c154.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103504154_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_79885bc432a62a30c0795b8ebf9e3176.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع

09:03 GMT 08.08.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم.
© Sputnik . Yuri Dmyanchuk / الانتقال إلى بنك الصور

ثوران بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا، والذي بلغ ارتفاع رماده نحو 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

ثوران بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا، والذي بلغ ارتفاع رماده نحو 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Yuri Dmyanchuk
/
الانتقال إلى بنك الصور

ثوران بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا، والذي بلغ ارتفاع رماده نحو 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور

المغنية جينيفر لوبيز تحيي حفلاً موسيقياً في يريفان، أرمينيا.

المغنية جينيفر لوبيز تحيي حفلاً موسيقياً في يريفان، أرمينيا. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور

المغنية جينيفر لوبيز تحيي حفلاً موسيقياً في يريفان، أرمينيا.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

أعضاء من فرقة الكوارث الوطنية يوزعون الإمدادات الغذائية على السكان العالقين في منطقة مغمورة بالمياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على ضفاف نهر الغانغ، في براياغراج، الهند.

أعضاء من فرقة الكوارث الوطنية يوزعون الإمدادات الغذائية على السكان العالقين في منطقة مغمورة بالمياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على ضفاف نهر الغانغ، في براياغراج، الهند. - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

أعضاء من فرقة الكوارث الوطنية يوزعون الإمدادات الغذائية على السكان العالقين في منطقة مغمورة بالمياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على ضفاف نهر الغانغ، في براياغراج، الهند.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

عرض فني خلال مهرجان الثقافة التايلاندية في حديقة "الأرميتاج" في موسكو، روسيا.

عرض فني خلال مهرجان الثقافة التايلاندية في حديقة &quot;الأرميتاج&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض فني خلال مهرجان الثقافة التايلاندية في حديقة "الأرميتاج" في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Europa Press News/By Elena Fernandez

امرأة تؤدي عرضا خلال مهرجان "الفايكنج" على متن سفينة الفايكنج روماريا فايكينجا الخامسة والستين، إسبانيا.

امرأة تؤدي عرضا خلال مهرجان &quot;الفايكنج&quot; على متن سفينة الفايكنج روماريا فايكينجا الخامسة والستين، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
5/15
© Getty Images / Europa Press News/By Elena Fernandez

امرأة تؤدي عرضا خلال مهرجان "الفايكنج" على متن سفينة الفايكنج روماريا فايكينجا الخامسة والستين، إسبانيا.

© Getty Images / Scott Olson

بطات مطاطية تطفو في نهر شيكاغو خلال حملة خيرية لجمع التبرعات في شيكاغو، الولايات المتحدة.

بطات مطاطية تطفو في نهر شيكاغو خلال حملة خيرية لجمع التبرعات في شيكاغو، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/15
© Getty Images / Scott Olson

بطات مطاطية تطفو في نهر شيكاغو خلال حملة خيرية لجمع التبرعات في شيكاغو، الولايات المتحدة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في مهرجان الشخصيات الثقافية والفنية الشابة "تافريدا.آرت-2025" في كابول، أفغانستان.

زوار في مهرجان الشخصيات الثقافية والفنية الشابة &quot;تافريدا.آرت-2025&quot; في كابول، أفغانستان. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار في مهرجان الشخصيات الثقافية والفنية الشابة "تافريدا.آرت-2025" في كابول، أفغانستان.

© AP Photo / Aaron Favila

السكان يسحبون الأسلاك الكهربائية بعد أن اندلع حريق في حي فقير في مانيلا، الفلبين.

السكان يسحبون الأسلاك الكهربائية بعد أن اندلع حريق في حي فقير في مانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Aaron Favila

السكان يسحبون الأسلاك الكهربائية بعد أن اندلع حريق في حي فقير في مانيلا، الفلبين.

© AP Photo / Indo Tibetan Border Police

أفراد من شرطة الحدود الهندية التبتية يقيّمون الأضرار وعمليات الإنقاذ بعد فيضان مفاجئ اجتاح العديد من المنازل والمباني في دارالي، الهند.

أفراد من شرطة الحدود الهندية التبتية يقيّمون الأضرار وعمليات الإنقاذ بعد فيضان مفاجئ اجتاح العديد من المنازل والمباني في دارالي، الهند. - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Indo Tibetan Border Police

أفراد من شرطة الحدود الهندية التبتية يقيّمون الأضرار وعمليات الإنقاذ بعد فيضان مفاجئ اجتاح العديد من المنازل والمباني في دارالي، الهند.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

دير "دونسكوي ستافروبول" في موسكو، روسيا.

دير &quot;دونسكوي ستافروبول&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

دير "دونسكوي ستافروبول" في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos

سياح يستجمون على شاطئ برايا دو تاماريز في إستوريل، البرتغال.

سياح يستجمون على شاطئ برايا دو تاماريز في إستوريل، البرتغال. - سبوتنيك عربي
11/15
© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos

سياح يستجمون على شاطئ برايا دو تاماريز في إستوريل، البرتغال.

© Getty Images / VCG/Southern Weekly/Weng Huan

رجال الإنقاذ في موقع انهيار أرضي ناجم عن هطول الأمطار في قرية دايوان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

رجال الإنقاذ في موقع انهيار أرضي ناجم عن هطول الأمطار في قرية دايوان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
12/15
© Getty Images / VCG/Southern Weekly/Weng Huan

رجال الإنقاذ في موقع انهيار أرضي ناجم عن هطول الأمطار في قرية دايوان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / Eric Thayer

فتاة تراقب من شرفة منزلها رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب من حريق كانيون في كاستايك، كاليفورنيا.

فتاة تراقب من شرفة منزلها رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب من حريق كانيون في كاستايك، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
13/15
© Getty Images / Eric Thayer

فتاة تراقب من شرفة منزلها رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب من حريق كانيون في كاستايك، كاليفورنيا.

© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli

فيلة تستحم في نهر وانغ بالقرب من قرية في شيانغ ماي، تايلاند.

فيلة تستحم في نهر وانغ بالقرب من قرية في شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
14/15
© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli

فيلة تستحم في نهر وانغ بالقرب من قرية في شيانغ ماي، تايلاند.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

المارة بالقرب من المتحف التاريخي في موسكو، روسيا.

المارة بالقرب من المتحف التاريخي في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

المارة بالقرب من المتحف التاريخي في موسكو، روسيا.

