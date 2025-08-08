أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

أعضاء من فرقة الكوارث الوطنية يوزعون الإمدادات الغذائية على السكان العالقين في منطقة مغمورة بالمياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على ضفاف نهر الغانغ، في براياغراج، الهند.