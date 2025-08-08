أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع

ثوران بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا، والذي بلغ ارتفاع رماده نحو 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.
المغنية جينيفر لوبيز تحيي حفلاً موسيقياً في يريفان، أرمينيا.
أعضاء من فرقة الكوارث الوطنية يوزعون الإمدادات الغذائية على السكان العالقين في منطقة مغمورة بالمياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على ضفاف نهر الغانغ، في براياغراج، الهند.
عرض فني خلال مهرجان الثقافة التايلاندية في حديقة "الأرميتاج" في موسكو، روسيا.
امرأة تؤدي عرضا خلال مهرجان "الفايكنج" على متن سفينة الفايكنج روماريا فايكينجا الخامسة والستين، إسبانيا.
بطات مطاطية تطفو في نهر شيكاغو خلال حملة خيرية لجمع التبرعات في شيكاغو، الولايات المتحدة.
زوار في مهرجان الشخصيات الثقافية والفنية الشابة "تافريدا.آرت-2025" في كابول، أفغانستان.
السكان يسحبون الأسلاك الكهربائية بعد أن اندلع حريق في حي فقير في مانيلا، الفلبين.
أفراد من شرطة الحدود الهندية التبتية يقيّمون الأضرار وعمليات الإنقاذ بعد فيضان مفاجئ اجتاح العديد من المنازل والمباني في دارالي، الهند.
دير "دونسكوي ستافروبول" في موسكو، روسيا.
سياح يستجمون على شاطئ برايا دو تاماريز في إستوريل، البرتغال.
رجال الإنقاذ في موقع انهيار أرضي ناجم عن هطول الأمطار في قرية دايوان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
فتاة تراقب من شرفة منزلها رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب من حريق كانيون في كاستايك، كاليفورنيا.
فيلة تستحم في نهر وانغ بالقرب من قرية في شيانغ ماي، تايلاند.
المارة بالقرب من المتحف التاريخي في موسكو، روسيا.