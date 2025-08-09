عربي
إصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو
إصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو

09:16 GMT 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابات بعد انفجار مفرقعة نارية قرب جسده، أثناء احتفاله بهدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام نادي بلومينغ بالدوري البوليفي.
وأصيب غودوي بحرق من الدرجة الأولى في الفخذ، والتهاب في الخصية، جراء الانفجار.
وجاءت المفرقعة، التي أطلقتها جماهير فريقه من نوع "يُورونا"، في إطار احتفالات الفوز، إلا أنها أصابته بشكل مباشر وأسقطته أرضا متألما قبل أن يتلقى الإسعافات ويغادر الملعب.
ووجهت أصابع الاتهام لمجموعة "أولتراسور" المشجعة للنادي، التي اعتذرت مؤكدة أن الحادث كان غير مقصود وأن هدفها هو التشجيع والدعم لا إيذاء اللاعبين.
