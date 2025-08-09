https://sarabic.ae/20250809/إصابة-لاعب-كرة-قدم-بمفرقعات-نارية-في-جزء-حساس-بجسده-أثناء-الاحتفال-بهدفه-فيديو-1103536500.html
إصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو
إصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابات بعد انفجار مفرقعة نارية قرب جسده، أثناء احتفاله بهدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام نادي بلومينغ... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T09:16+0000
2025-08-09T09:16+0000
2025-08-09T09:16+0000
نادي الفيديو
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
وأصيب غودوي بحرق من الدرجة الأولى في الفخذ، والتهاب في الخصية، جراء الانفجار.وجاءت المفرقعة، التي أطلقتها جماهير فريقه من نوع "يُورونا"، في إطار احتفالات الفوز، إلا أنها أصابته بشكل مباشر وأسقطته أرضا متألما قبل أن يتلقى الإسعافات ويغادر الملعب.ووجهت أصابع الاتهام لمجموعة "أولتراسور" المشجعة للنادي، التي اعتذرت مؤكدة أن الحادث كان غير مقصود وأن هدفها هو التشجيع والدعم لا إيذاء اللاعبين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
إصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو
تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابات بعد انفجار مفرقعة نارية قرب جسده، أثناء احتفاله بهدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام نادي بلومينغ بالدوري البوليفي.
وأصيب غودوي بحرق من الدرجة الأولى في الفخذ، والتهاب في الخصية، جراء الانفجار.
وجاءت المفرقعة، التي أطلقتها جماهير فريقه من نوع "يُورونا"، في إطار احتفالات الفوز، إلا أنها أصابته بشكل مباشر وأسقطته أرضا متألما قبل أن يتلقى الإسعافات ويغادر الملعب.
ووجهت أصابع الاتهام لمجموعة "أولتراسور" المشجعة للنادي، التي اعتذرت مؤكدة أن الحادث كان غير مقصود وأن هدفها هو التشجيع والدعم لا إيذاء اللاعبين.