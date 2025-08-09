الشرطة البريطانية: اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن دعما لحركة فلسطين المحظورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/الشرطة-البريطانية-اعتقال-نحو-500-متظاهر-في-لندن-دعما-لحركة-فلسطين-المحظورة-1103558150.html
الشرطة البريطانية: اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن دعما لحركة فلسطين المحظورة
الشرطة البريطانية: اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن دعما لحركة فلسطين المحظورة
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن اعتقال أكثر من 460 شخصاً في لندن خلال احتجاج دعماً لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة المؤيدة للفلسطينيين. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T23:33+0000
2025-08-09T23:33+0000
الشرطة البريطانية
بريطانيا
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
موسكو –سبوتنيك. في يوليو/تموز، أدرجت السلطات البريطانية حركة "فلسطين أكشن" على قائمة المنظمات الإرهابية.وأصبحت العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وكان التجمع في لندن جزءا من حملة شنتها منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" المدافعة عن العدالة.وتوقعت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، أن يشارك في الاحتجاج ما لا يقل عن 500 شخص في لندن، نظرا لوجود حوالي 520 زنزانة حرة لدى شرطة العاصمة.وكانت الشرطة قد أفرجت سابقا بكفالة عن المعتقلين في فعاليات مماثلة.وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن منظمي الاحتجاج يحاولون زيادة الضغط على نظام العدالة المثقل أصلا.وفي الوقت نفسه، أكدت الشرطة أنها ستؤدي واجباتها وفقا للقانون وستعتقل أي شخص يعرب عن دعمه لحركة فلسطين.ودعا دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، يوم الخميس، أنصار الحركة الراغبين في المشاركة في مسيرة السبت إلى "التفكير في العواقب الجنائية المحتملة لأفعالهم".تم حظر حركة فلسطين بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة بريز نورتون، أكبر قاعدة جوية ملكية بريطانية، في أوكسفوردشاير، وألحقوا أضرارا بطائرتي إيرباص فوياجر للتزود بالوقود باستخدام عتلة، ورشوا طلاء أحمر على توربيناتهما.وقالوا إن هذا الإجراء جاء مدفوعا بالرحلات الجوية اليومية التي تقوم بها القوات الجوية الملكية البريطانية من قاعدة بريز نورتون إلى أكروتيري في قبرص، والتي تشارك في العمليات العسكرية في غزة.
https://sarabic.ae/20250806/بريطانيا-لا-ينبغي-لـحماس-لعب-أي-دور-في-حكم-فلسطين--1103450127.html
بريطانيا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الشرطة البريطانية, بريطانيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الشرطة البريطانية, بريطانيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

الشرطة البريطانية: اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن دعما لحركة فلسطين المحظورة

23:33 GMT 09.08.2025
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Alex MacNaughton
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن اعتقال أكثر من 460 شخصاً في لندن خلال احتجاج دعماً لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة المؤيدة للفلسطينيين.
موسكو –سبوتنيك. في يوليو/تموز، أدرجت السلطات البريطانية حركة "فلسطين أكشن" على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأصبحت العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وكان التجمع في لندن جزءا من حملة شنتها منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" المدافعة عن العدالة.
وتهدف هذه الحملة إلى استقطاب حشد جماهيري لدعم حركة فلسطين أكشن، في محاولة لتجاوز قدرة الشرطة والنظام القضائي على التصدي بفعالية لانتهاكات الحظر.
وتوقعت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، أن يشارك في الاحتجاج ما لا يقل عن 500 شخص في لندن، نظرا لوجود حوالي 520 زنزانة حرة لدى شرطة العاصمة.
وكانت الشرطة قد أفرجت سابقا بكفالة عن المعتقلين في فعاليات مماثلة.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن منظمي الاحتجاج يحاولون زيادة الضغط على نظام العدالة المثقل أصلا.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين
6 أغسطس, 17:04 GMT
وفي الوقت نفسه، أكدت الشرطة أنها ستؤدي واجباتها وفقا للقانون وستعتقل أي شخص يعرب عن دعمه لحركة فلسطين.
ودعا دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، يوم الخميس، أنصار الحركة الراغبين في المشاركة في مسيرة السبت إلى "التفكير في العواقب الجنائية المحتملة لأفعالهم".
تم حظر حركة فلسطين بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة بريز نورتون، أكبر قاعدة جوية ملكية بريطانية، في أوكسفوردشاير، وألحقوا أضرارا بطائرتي إيرباص فوياجر للتزود بالوقود باستخدام عتلة، ورشوا طلاء أحمر على توربيناتهما.
وقالوا إن هذا الإجراء جاء مدفوعا بالرحلات الجوية اليومية التي تقوم بها القوات الجوية الملكية البريطانية من قاعدة بريز نورتون إلى أكروتيري في قبرص، والتي تشارك في العمليات العسكرية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала