الشرطة البريطانية: اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن دعما لحركة فلسطين المحظورة
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن اعتقال أكثر من 460 شخصاً في لندن خلال احتجاج دعماً لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة المؤيدة للفلسطينيين. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. في يوليو/تموز، أدرجت السلطات البريطانية حركة "فلسطين أكشن" على قائمة المنظمات الإرهابية.وأصبحت العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وكان التجمع في لندن جزءا من حملة شنتها منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" المدافعة عن العدالة.وتوقعت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، أن يشارك في الاحتجاج ما لا يقل عن 500 شخص في لندن، نظرا لوجود حوالي 520 زنزانة حرة لدى شرطة العاصمة.وكانت الشرطة قد أفرجت سابقا بكفالة عن المعتقلين في فعاليات مماثلة.وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن منظمي الاحتجاج يحاولون زيادة الضغط على نظام العدالة المثقل أصلا.وفي الوقت نفسه، أكدت الشرطة أنها ستؤدي واجباتها وفقا للقانون وستعتقل أي شخص يعرب عن دعمه لحركة فلسطين.ودعا دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، يوم الخميس، أنصار الحركة الراغبين في المشاركة في مسيرة السبت إلى "التفكير في العواقب الجنائية المحتملة لأفعالهم".تم حظر حركة فلسطين بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة بريز نورتون، أكبر قاعدة جوية ملكية بريطانية، في أوكسفوردشاير، وألحقوا أضرارا بطائرتي إيرباص فوياجر للتزود بالوقود باستخدام عتلة، ورشوا طلاء أحمر على توربيناتهما.وقالوا إن هذا الإجراء جاء مدفوعا بالرحلات الجوية اليومية التي تقوم بها القوات الجوية الملكية البريطانية من قاعدة بريز نورتون إلى أكروتيري في قبرص، والتي تشارك في العمليات العسكرية في غزة.
وأصبحت العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وكان التجمع في لندن جزءا من حملة شنتها منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" المدافعة عن العدالة.
وتهدف هذه الحملة إلى استقطاب حشد جماهيري لدعم حركة فلسطين أكشن، في محاولة لتجاوز قدرة الشرطة والنظام القضائي على التصدي بفعالية لانتهاكات الحظر.
وتوقعت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، أن يشارك في الاحتجاج ما لا يقل عن 500 شخص في لندن
، نظرا لوجود حوالي 520 زنزانة حرة لدى شرطة العاصمة.
وكانت الشرطة قد أفرجت سابقا بكفالة عن المعتقلين في فعاليات مماثلة.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن منظمي الاحتجاج يحاولون زيادة الضغط على نظام العدالة المثقل أصلا.
وفي الوقت نفسه، أكدت الشرطة أنها ستؤدي واجباتها وفقا للقانون وستعتقل أي شخص يعرب عن دعمه لحركة فلسطين.
ودعا دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، يوم الخميس، أنصار الحركة الراغبين في المشاركة في مسيرة السبت إلى "التفكير في العواقب الجنائية المحتملة لأفعالهم".
تم حظر حركة فلسطين بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة بريز نورتون، أكبر قاعدة جوية ملكية بريطانية، في أوكسفوردشاير، وألحقوا أضرارا بطائرتي إيرباص فوياجر للتزود بالوقود باستخدام عتلة، ورشوا طلاء أحمر على توربيناتهما.
وقالوا إن هذا الإجراء جاء مدفوعا بالرحلات الجوية اليومية التي تقوم بها القوات الجوية الملكية البريطانية من قاعدة بريز نورتون إلى أكروتيري في قبرص، والتي تشارك في العمليات العسكرية في غزة.