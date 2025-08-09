عربي
https://sarabic.ae/20250809/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-إحالة-4-وزراء-للقضاء-بسبب-شبهات-في-أدائهم-1103542817.html
رئيس الوزراء العراقي يعلن إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب "شبهات" في أدائهم
رئيس الوزراء العراقي يعلن إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب "شبهات" في أدائهم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إعفاء 41 مديرا عامًا من مناصبهم وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء، وذلك في إطار عملية شاملة لتقييم...
2025-08-09T12:43+0000
2025-08-09T12:43+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924483_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_627f2e527fec7cf844b29e5df5e39113.jpg
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن السوداني كلمته في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، والتي قال فيها إن إصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بها كان هدفا محوريا منذ بدء عمل الحكومة، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أدوات فاعلة وناجحة. وأوضح أن لجنة خاصة، تضم أساتذة جامعيين وخبراء، أجرت تقييما شفافا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء، تحت إشرافه المباشر، مع الالتزام بمعايير النزاهة والحياد بعيدًا عن أي استهداف أو مزاجية. وبين السوداني أن اللجنة أنجزت 1135 عملية تقييم، أسفرت عن إعفاء 41 مديرا عاما وتثبيت آخرين، بالإضافة إلى توصية بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري، كما أشار إلى أن بعض القوى السياسية قدّمت بدلاء بمستوى أقل من الوزراء الذين شملهم التقييم. وأضاف رئيس الوزراء أن نتائج التقييم أفضت إلى إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب وجود مؤشرات وشبهات على أدائهم، لافتا إلى أنه صادق على نتائج التحقيق مع الوزراء والجهات المقصرة، وأن الملفات باتت أمام القضاء. وأكد السوداني نجاح حكومته في إنهاء العمل بالمناصب بالوكالة، ووضع أسس مهنية لتقييم الأداء الحكومي، في إطار برنامج الإصلاح المؤسسي.وقال السوداني إن الحكومة التزمت منذ يومها الأول بإصلاح مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أن عملية التقييم اعتمدت معايير واضحة وشاملة شملت المديرين العامين، والوكلاء، والمستشارين، ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح أن نسبة التغيير في المناصب تجاوزت 21%، شملت إعفاء عشرات المسؤولين وتثبيت آخرين، مشيدًا بالمتميزين الذين أفرزتهم عملية التقييم، ومؤكدًا استمرار دعمهم للبقاء في مواقعهم لخدمة البلاد. كما أشار إلى أن نتائج التقييم عُرضت على مجلس النواب الذي أقر تثبيت عدد من المسؤولين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
https://sarabic.ae/20250806/العراق-يعلن-استئناف-تصدير-النفط-عبر-الخط-التركي-1103440325.html
https://sarabic.ae/20250805/العراق-منع-دخول-السفن-دون-وثائق-رسمية-1103404739.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924483_0:22:1280:982_1920x0_80_0_0_c25b25fbe1232e7054c5601ed8ac24c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

رئيس الوزراء العراقي يعلن إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب "شبهات" في أدائهم

12:43 GMT 09.08.2025
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Photo / IraqiPmo
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إعفاء 41 مديرا عامًا من مناصبهم وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء، وذلك في إطار عملية شاملة لتقييم الأداء الحكومي.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن السوداني كلمته في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، والتي قال فيها إن إصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بها كان هدفا محوريا منذ بدء عمل الحكومة، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أدوات فاعلة وناجحة.
وأوضح أن لجنة خاصة، تضم أساتذة جامعيين وخبراء، أجرت تقييما شفافا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء، تحت إشرافه المباشر، مع الالتزام بمعايير النزاهة والحياد بعيدًا عن أي استهداف أو مزاجية.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
6 أغسطس, 12:43 GMT
وبين السوداني أن اللجنة أنجزت 1135 عملية تقييم، أسفرت عن إعفاء 41 مديرا عاما وتثبيت آخرين، بالإضافة إلى توصية بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري، كما أشار إلى أن بعض القوى السياسية قدّمت بدلاء بمستوى أقل من الوزراء الذين شملهم التقييم.
وأضاف رئيس الوزراء أن نتائج التقييم أفضت إلى إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب وجود مؤشرات وشبهات على أدائهم، لافتا إلى أنه صادق على نتائج التحقيق مع الوزراء والجهات المقصرة، وأن الملفات باتت أمام القضاء.
وأكد السوداني نجاح حكومته في إنهاء العمل بالمناصب بالوكالة، ووضع أسس مهنية لتقييم الأداء الحكومي، في إطار برنامج الإصلاح المؤسسي.
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
العراق: منع دخول السفن دون وثائق رسمية
5 أغسطس, 14:37 GMT
وقال السوداني إن الحكومة التزمت منذ يومها الأول بإصلاح مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أن عملية التقييم اعتمدت معايير واضحة وشاملة شملت المديرين العامين، والوكلاء، والمستشارين، ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن نسبة التغيير في المناصب تجاوزت 21%، شملت إعفاء عشرات المسؤولين وتثبيت آخرين، مشيدًا بالمتميزين الذين أفرزتهم عملية التقييم، ومؤكدًا استمرار دعمهم للبقاء في مواقعهم لخدمة البلاد.
كما أشار إلى أن نتائج التقييم عُرضت على مجلس النواب الذي أقر تثبيت عدد من المسؤولين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
