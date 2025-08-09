https://sarabic.ae/20250809/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-إحالة-4-وزراء-للقضاء-بسبب-شبهات-في-أدائهم-1103542817.html

رئيس الوزراء العراقي يعلن إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب "شبهات" في أدائهم

رئيس الوزراء العراقي يعلن إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب "شبهات" في أدائهم

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إعفاء 41 مديرا عامًا من مناصبهم وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء، وذلك في إطار عملية شاملة لتقييم... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن السوداني كلمته في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، والتي قال فيها إن إصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بها كان هدفا محوريا منذ بدء عمل الحكومة، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أدوات فاعلة وناجحة. وأوضح أن لجنة خاصة، تضم أساتذة جامعيين وخبراء، أجرت تقييما شفافا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء، تحت إشرافه المباشر، مع الالتزام بمعايير النزاهة والحياد بعيدًا عن أي استهداف أو مزاجية. وبين السوداني أن اللجنة أنجزت 1135 عملية تقييم، أسفرت عن إعفاء 41 مديرا عاما وتثبيت آخرين، بالإضافة إلى توصية بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري، كما أشار إلى أن بعض القوى السياسية قدّمت بدلاء بمستوى أقل من الوزراء الذين شملهم التقييم. وأضاف رئيس الوزراء أن نتائج التقييم أفضت إلى إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب وجود مؤشرات وشبهات على أدائهم، لافتا إلى أنه صادق على نتائج التحقيق مع الوزراء والجهات المقصرة، وأن الملفات باتت أمام القضاء. وأكد السوداني نجاح حكومته في إنهاء العمل بالمناصب بالوكالة، ووضع أسس مهنية لتقييم الأداء الحكومي، في إطار برنامج الإصلاح المؤسسي.وقال السوداني إن الحكومة التزمت منذ يومها الأول بإصلاح مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أن عملية التقييم اعتمدت معايير واضحة وشاملة شملت المديرين العامين، والوكلاء، والمستشارين، ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح أن نسبة التغيير في المناصب تجاوزت 21%، شملت إعفاء عشرات المسؤولين وتثبيت آخرين، مشيدًا بالمتميزين الذين أفرزتهم عملية التقييم، ومؤكدًا استمرار دعمهم للبقاء في مواقعهم لخدمة البلاد. كما أشار إلى أن نتائج التقييم عُرضت على مجلس النواب الذي أقر تثبيت عدد من المسؤولين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.

