https://sarabic.ae/20250809/رجل-يتجول-بسيارته-داخل-حرم-الجامع-الأموي-في-دمشق-ويثير-جدلا-واسعا-فيديو-1103543099.html
رجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي في دمشق ويثير جدلا واسعا.. فيديو
رجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي في دمشق ويثير جدلا واسعا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لرجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي بدمشق. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T12:56+0000
2025-08-09T12:56+0000
نادي الفيديو
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/09/1103543370_0:513:782:953_1920x0_80_0_0_38751f4b4abcf5952bab0a27e7c201f3.jpg
وأثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل موجة غضب عارمة بين النشطاء، حيث يظهر رجلا مسنا وهو يقود سيارته داخل ساحات الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق.وأشارت إدارة الجامع إلى أنه "فوجئنا بقيامه بتصوير مقطع فيديو بطريقة استفزازية ونشره على وسائل التواصل، الأمر الذي لا يعكس حقيقة الموقف ولا يليق بمقام بيوت الله".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/09/1103543370_0:440:782:1027_1920x0_80_0_0_706c06a7069483fe91135578edc13755.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي

رجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي في دمشق ويثير جدلا واسعا.. فيديو

12:56 GMT 09.08.2025
© Photoرجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي في دمشق ويثير جدلا واسعا
رجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي في دمشق ويثير جدلا واسعا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Photo
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لرجل يتجول بسيارته داخل حرم الجامع الأموي بدمشق.
وأثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل موجة غضب عارمة بين النشطاء، حيث يظهر رجلا مسنا وهو يقود سيارته داخل ساحات الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق.
وتداولت مواقع التواصل الفيديو، الذي يظهر فيه رجل (غير معلوم الهوية) وهو يصور نفسه سيلفي ويتجول بسيارته في أروقة المسجد الأموي، وخلفية الفيديو تظهر وجود مصلين وزوار بالقرب من السيارة ما يشير إلى ازدحام الموقع.

وأصدرت إدارة الجامع الأموي بيانا ذكرت فيه، أنه "مؤخرا تبرع بعشرين ألف نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها على عموم الناس. وقد تواصل أحد الإخوة طالبا عددا من النسخ، وكان بحاجة إلى سيارة لنقلها. وبسبب قلة عدد العمال في ذلك الوقت، وبما أن المصاحف كانت موجودة في الجهة الأخرى من الجامع، تم السماح له بالدخول بسيارته لتحميل النسخ والخروج مباشرة، التزاماً بضوابط السماح بالدخول للضرورة فقط".

وأشارت إدارة الجامع إلى أنه "فوجئنا بقيامه بتصوير مقطع فيديو بطريقة استفزازية ونشره على وسائل التواصل، الأمر الذي لا يعكس حقيقة الموقف ولا يليق بمقام بيوت الله".
