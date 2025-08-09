https://sarabic.ae/20250809/ما-هي-البنود-التي-وافقت-عليها-الحكومة-اللبنانية-في-الورقة-الأمريكية؟-1103536366.html
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية" التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
في المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية" التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
في المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".