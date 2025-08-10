https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-ما-تفعله-الشاشات-بقلوب-الأطفال-والمراهقين-1103585291.html
دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين
دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين
كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية "جمعية القلب الأمريكية" أن الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي لدى الأطفال
وتشمل هذه المخاطر ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومقاومة الإنسولين، خاصة لدى الأطفال في سن العاشرة والمراهقين في سن الثامنة عشرة الذين يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية، التلفزيونات، أجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".واستندت الدراسة، التي أجريت في الدنمارك، إلى تحليل بيانات أكثر من 1000 مشارك من دراستين طويلتي الأمد. وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام الشاشة تزيد من احتمالية إصابته بمشكلات صحية مقارنة بأقرانه. ووجدت الدراسة أن المراهقين في سن 18 عاما يقضون ما معدله 6 ساعات يوميا أمام الشاشات، بينما يبلغ متوسط وقت الشاشة للأطفال في سن 10 سنوات حوالي 3 ساعات يوميا. كما أشارت إلى أن قلة النوم وساعات النوم المتأخرة تزيد من تفاقم العلاقة بين الوقت الممضى أمام الشاشات ومخاطر أمراض القلب. وتُعد الدراسة دليلا على أن هذه العلاقة تبدأ من سن مبكرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية إدارة وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال.
كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية "جمعية القلب الأمريكية" أن الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي لدى الأطفال والمراهقين.
، وارتفاع الكوليسترول، ومقاومة الإنسولين، خاصة لدى الأطفال في سن العاشرة والمراهقين في سن الثامنة عشرة الذين يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية، التلفزيونات، أجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
واستندت الدراسة، التي أجريت في الدنمارك، إلى تحليل بيانات أكثر من 1000 مشارك من دراستين طويلتي الأمد.
وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام الشاشة تزيد من احتمالية إصابته بمشكلات صحية مقارنة بأقرانه.
وبحسب الباحث الرئيسي ديفيد هورنر من جامعة كوبنهاغن، فإن "تراكم وقت الشاشة ليصل إلى ثلاث أو حتى ست ساعات يوميا، كما لاحظ لدى العديد من المراهقين، يؤدي إلى تأثيرات صحية ملحوظة".
ووجدت الدراسة أن المراهقين في سن 18 عاما يقضون ما معدله 6 ساعات يوميا أمام الشاشات، بينما يبلغ متوسط وقت الشاشة للأطفال في سن 10 سنوات حوالي 3 ساعات يوميا.
وساعات النوم المتأخرة تزيد من تفاقم العلاقة بين الوقت الممضى أمام الشاشات ومخاطر أمراض القلب.
وأكد الباحث هورنر أن "تقليل وقت الشاشة الترفيهي خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة يمكن أن يسهم في حماية صحة القلب والتمثيل الغذائي على المدى الطويل"، مشددا على أهمية اتباع روتين يومي متوازن للحد من هذه المخاطر.
وتُعد الدراسة دليلا على أن هذه العلاقة تبدأ من سن مبكرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية إدارة وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال.