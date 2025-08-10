دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-ما-تفعله-الشاشات-بقلوب-الأطفال-والمراهقين-1103585291.html
دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين
دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية "جمعية القلب الأمريكية" أن الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي لدى الأطفال... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T20:46+0000
2025-08-10T20:46+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048552551_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7a4031e61af65cf53051f90db8f0102.jpg
وتشمل هذه المخاطر ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومقاومة الإنسولين، خاصة لدى الأطفال في سن العاشرة والمراهقين في سن الثامنة عشرة الذين يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية، التلفزيونات، أجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".واستندت الدراسة، التي أجريت في الدنمارك، إلى تحليل بيانات أكثر من 1000 مشارك من دراستين طويلتي الأمد. وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام الشاشة تزيد من احتمالية إصابته بمشكلات صحية مقارنة بأقرانه. ووجدت الدراسة أن المراهقين في سن 18 عاما يقضون ما معدله 6 ساعات يوميا أمام الشاشات، بينما يبلغ متوسط وقت الشاشة للأطفال في سن 10 سنوات حوالي 3 ساعات يوميا. كما أشارت إلى أن قلة النوم وساعات النوم المتأخرة تزيد من تفاقم العلاقة بين الوقت الممضى أمام الشاشات ومخاطر أمراض القلب. وتُعد الدراسة دليلا على أن هذه العلاقة تبدأ من سن مبكرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية إدارة وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال.
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-خطأ-شائع-وبسيط-قد-يعرقل-إنقاص-الوزن-1103581738.html
https://sarabic.ae/20250807/دراسة-اكتشاف-جيني-يعزز-فهم-متلازمة-التعب-المزمن-1103490911.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048552551_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4c4d20ac5cdc96c90d522d3b3053a751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك, منوعات

دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين

20:46 GMT 10.08.2025
© Photo / Pixabayأمراض القلب
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية "جمعية القلب الأمريكية" أن الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي لدى الأطفال والمراهقين.
وتشمل هذه المخاطر ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومقاومة الإنسولين، خاصة لدى الأطفال في سن العاشرة والمراهقين في سن الثامنة عشرة الذين يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية، التلفزيونات، أجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مجتمع
دراسة: خطأ شائع وبسيط قد يعرقل إنقاص الوزن
18:39 GMT
واستندت الدراسة، التي أجريت في الدنمارك، إلى تحليل بيانات أكثر من 1000 مشارك من دراستين طويلتي الأمد.
وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام الشاشة تزيد من احتمالية إصابته بمشكلات صحية مقارنة بأقرانه.

وبحسب الباحث الرئيسي ديفيد هورنر من جامعة كوبنهاغن، فإن "تراكم وقت الشاشة ليصل إلى ثلاث أو حتى ست ساعات يوميا، كما لاحظ لدى العديد من المراهقين، يؤدي إلى تأثيرات صحية ملحوظة".

ووجدت الدراسة أن المراهقين في سن 18 عاما يقضون ما معدله 6 ساعات يوميا أمام الشاشات، بينما يبلغ متوسط وقت الشاشة للأطفال في سن 10 سنوات حوالي 3 ساعات يوميا.
الإرهاق، التعب، الإجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مجتمع
دراسة: اكتشاف جيني يعزز فهم متلازمة التعب المزمن
7 أغسطس, 17:05 GMT
كما أشارت إلى أن قلة النوم وساعات النوم المتأخرة تزيد من تفاقم العلاقة بين الوقت الممضى أمام الشاشات ومخاطر أمراض القلب.

وأكد الباحث هورنر أن "تقليل وقت الشاشة الترفيهي خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة يمكن أن يسهم في حماية صحة القلب والتمثيل الغذائي على المدى الطويل"، مشددا على أهمية اتباع روتين يومي متوازن للحد من هذه المخاطر.

وتُعد الدراسة دليلا على أن هذه العلاقة تبدأ من سن مبكرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية إدارة وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала