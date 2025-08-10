https://sarabic.ae/20250810/قتلى-وجرحى-في-هجوم-مسلح-على-مركز-شرطة-بإيران-1103560939.html
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مركز شرطة بإيران
أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضافت الشرطة الإيرانية أن الاشتباك أسفر أيضًا عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح، حيث جرى نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات الملاحقة لتعقب بقية المتورطين.
