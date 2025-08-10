قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مركز شرطة بإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/قتلى-وجرحى-في-هجوم-مسلح-على-مركز-شرطة-بإيران-1103560939.html
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مركز شرطة بإيران
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مركز شرطة بإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T05:57+0000
2025-08-10T05:57+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560782_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_120dbb046768401e598f45d16a9e838b.jpg
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضافت الشرطة الإيرانية أن الاشتباك أسفر أيضًا عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح، حيث جرى نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات الملاحقة لتعقب بقية المتورطين.
https://sarabic.ae/20250327/إيران-تكشف-حقيقة-وجود-عناصر-من-تنظيم-القاعدة-على-أراضيها-1098989572.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560782_167:0:1767:1200_1920x0_80_0_0_4e7335955e73348df8bd956590a135aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مركز شرطة بإيران

05:57 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiضابط شرطة إيراني، 1 أغسطس/ آب 2024
ضابط شرطة إيراني، 1 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
إيران تكشف حقيقة وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي على أراضيها
27 مارس, 07:31 GMT
وأضافت الشرطة الإيرانية أن الاشتباك أسفر أيضًا عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح، حيث جرى نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات الملاحقة لتعقب بقية المتورطين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала