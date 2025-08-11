https://sarabic.ae/20250811/السياحة-المصرية-تعلن-السيطرة-على-حريق-قرب-منطقة-أثرية-شهيرة-في-الأقصر-1103598268.html
السياحة المصرية تعلن السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية شهيرة في الأقصر
كشفت وزارة السياحة المصرية تفاصيل اندلاع حريق بإحدى المناطق السياحية الواقعة في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، مؤكدة أنه تم السيطرة على الحريق في الوقت المناسب...
واندلع الحريق بإحدى المقاهي السياحية بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وكشفت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الحريق كان محدودًا وتمت السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم الاثنين.وأكدت وزارة السياحة المصرية أن المنطقة الأثرية آمنة تماما وأن جميع المقابر والمعالم الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة.ولفت وجدي إلى أنه انتقل إلى موقع الحريق فور الإبلاغ عنه، مشيرًا إلى أن فريقا من مفتشي الآثار كان يستعد لاتخاذ أي إجراءات وقائية مطلوبة لحماية الآثار وتأمينها.
السياحة المصرية تعلن السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية شهيرة في الأقصر
كشفت وزارة السياحة المصرية تفاصيل اندلاع حريق بإحدى المناطق السياحية الواقعة في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، مؤكدة أنه تم السيطرة على الحريق في الوقت المناسب بواسطة فرق الحماية المدنية.
واندلع الحريق بإحدى المقاهي السياحية بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وكشفت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الحريق كان محدودًا وتمت السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة
"الجمهورية" المصرية، اليوم الاثنين.
وأكدت وزارة السياحة المصرية أن المنطقة الأثرية آمنة تماما وأن جميع المقابر والمعالم الأثرية
بها سليمة وفي حالة جيدة.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام آثار الأقصر الدكتور عبد الغفار وجدي، أن سبب الحريق هو "ماس كهربائي"، مشيرًا إلى أنه لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.
ولفت وجدي إلى أنه انتقل إلى موقع الحريق
فور الإبلاغ عنه، مشيرًا إلى أن فريقا من مفتشي الآثار كان يستعد لاتخاذ أي إجراءات وقائية مطلوبة لحماية الآثار وتأمينها.