عربي
https://sarabic.ae/20250811/السياحة-المصرية-تعلن-السيطرة-على-حريق-قرب-منطقة-أثرية-شهيرة-في-الأقصر-1103598268.html
السياحة المصرية تعلن السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية شهيرة في الأقصر
السياحة المصرية تعلن السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية شهيرة في الأقصر
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة السياحة المصرية تفاصيل اندلاع حريق بإحدى المناطق السياحية الواقعة في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، مؤكدة أنه تم السيطرة على الحريق في الوقت المناسب... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T10:39+0000
2025-08-11T10:39+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/99/1043789958_0:201:1632:1119_1920x0_80_0_0_f5b039bf21ca206568dc214cfc9a43d9.jpg
واندلع الحريق بإحدى المقاهي السياحية بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وكشفت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الحريق كان محدودًا وتمت السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم الاثنين.وأكدت وزارة السياحة المصرية أن المنطقة الأثرية آمنة تماما وأن جميع المقابر والمعالم الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة.ولفت وجدي إلى أنه انتقل إلى موقع الحريق فور الإبلاغ عنه، مشيرًا إلى أن فريقا من مفتشي الآثار كان يستعد لاتخاذ أي إجراءات وقائية مطلوبة لحماية الآثار وتأمينها.
https://sarabic.ae/20210825/الأعلى-للآثار-المصري-يكشف-سبب-هدم-قصر-تاريخي-بالأقصر-1049934537.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/99/1043789958_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_f707880851449674a40444085c9b08cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

السياحة المصرية تعلن السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية شهيرة في الأقصر

10:39 GMT 11.08.2025
© AP Photo / Courtney Bonnell
معبد حورس في إدفو بين الأقصر وأسوان
معبد حورس في إدفو بين الأقصر وأسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Courtney Bonnell
تابعنا عبر
كشفت وزارة السياحة المصرية تفاصيل اندلاع حريق بإحدى المناطق السياحية الواقعة في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، مؤكدة أنه تم السيطرة على الحريق في الوقت المناسب بواسطة فرق الحماية المدنية.
واندلع الحريق بإحدى المقاهي السياحية بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وكشفت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الحريق كان محدودًا وتمت السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم الاثنين.
تمثال رمسيس الثاني على واجهة معبد الأقصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2021
مجتمع
"الأعلى للآثار" المصري يكشف سبب هدم قصر تاريخي بالأقصر
25 أغسطس 2021, 14:39 GMT
وأكدت وزارة السياحة المصرية أن المنطقة الأثرية آمنة تماما وأن جميع المقابر والمعالم الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام آثار الأقصر الدكتور عبد الغفار وجدي، أن سبب الحريق هو "ماس كهربائي"، مشيرًا إلى أنه لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.

ولفت وجدي إلى أنه انتقل إلى موقع الحريق فور الإبلاغ عنه، مشيرًا إلى أن فريقا من مفتشي الآثار كان يستعد لاتخاذ أي إجراءات وقائية مطلوبة لحماية الآثار وتأمينها.
