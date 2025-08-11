https://sarabic.ae/20250811/مضاد-للأفراد-والتحصينات-قدرات-الهاون-الروسي-دروك-82-1103605094.html
مضاد للأفراد والتحصينات... قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
مضاد للأفراد والتحصينات... قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
يمتلك مدفع هاون "دروك - 82" العديد من المزايا، أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية
وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار.
مضاد للأفراد والتحصينات... قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
يمتلك مدفع هاون "دروك - 82" العديد من المزايا، أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.
وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار.