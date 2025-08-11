عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
مضاد للأفراد والتحصينات... قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
مضاد للأفراد والتحصينات... قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
سبوتنيك عربي
يمتلك مدفع هاون "دروك - 82" العديد من المزايا، أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
انفوجرافيك
مضاد للأفراد والتحصينات... قدرات الهاون الروسي "دروك-82"

13:32 GMT 11.08.2025
تابعنا عبر
يمتلك مدفع هاون "دروك - 82" العديد من المزايا، أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.
وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار.
