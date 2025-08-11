https://sarabic.ae/20250811/يحضره-بوتين-الصين-تستعد-لعرض-عسكري-ضخم-بآلاف-المشاركين-فيديو-1103610998.html
"يحضره بوتين"... الصين تستعد لعرض عسكري ضخم بآلاف المشاركين... فيديو
"يحضره بوتين"... الصين تستعد لعرض عسكري ضخم بآلاف المشاركين... فيديو
سبوتنيك عربي
أُجريت أول بروفة واسعة النطاق للعرض العسكري بمناسبة للذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية، في بكين... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T16:03+0000
2025-08-11T16:03+0000
2025-08-11T16:03+0000
نادي الفيديو
مجتمع
الصين
عرض عسكري
اخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103610604_0:0:795:447_1920x0_80_0_0_35ea3ea9947b75763d625d9653d5eb49.png
ويُظهر الفيديو جنودًا يتدربون على تنفيذ خطواتهم العسكرية في ميدان تيانانمن، وأوركسترا تعزف مقطوعة موسيقية.ووفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، سيُقام الاحتفال في 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيتضمن العرض أرتال مشاة ومعدات عسكرية وطائرات. كما ستعرض الصين أنواعًا جديدة من الأسلحة، بما في ذلك أنظمة ذكية من دون طيار.وفي 10 مايو/ أيار الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه سيحضر العرض.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103610604_192:0:795:452_1920x0_80_0_0_369ddbb63f651a604f2de10cd43c5b60.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, عرض عسكري, اخبار
نادي الفيديو, الصين, عرض عسكري, اخبار
"يحضره بوتين"... الصين تستعد لعرض عسكري ضخم بآلاف المشاركين... فيديو
أُجريت أول بروفة واسعة النطاق للعرض العسكري بمناسبة للذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية، في بكين. وشارك في الحدث أكثر من 22 ألف شخص.
ويُظهر الفيديو جنودًا يتدربون على تنفيذ خطواتهم العسكرية في ميدان تيانانمن، وأوركسترا تعزف مقطوعة موسيقية.
ووفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، سيُقام الاحتفال في 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيتضمن العرض أرتال مشاة ومعدات عسكرية وطائرات. كما ستعرض الصين أنواعًا جديدة من الأسلحة، بما في ذلك أنظمة ذكية من دون طيار.
وفي 10 مايو/ أيار الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه سيحضر العرض.