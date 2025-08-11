صور لآثار الزلزال المدمر في ولاية باليكسير غربي تركيا

أشخاص يزيلون حطام مبنى منهار إثر الزلزال الذي ضرب سينديرجي، غربي تركيا، الأحد 10 أغسطس 2025
ينتظر الناس في الخارج بينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في أعقاب زلزال بقوة 6.1 درجات، وقع في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، 10 أغسطس 2025
صورة جوية لمبنى منهار بينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في أعقاب زلزال بقوة 6.1 درجات، وقع في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 10 أغسطس/ آب 2025
تُظهر الصورة انهيار مئذنة مسجد في حي "كيزيلجور" نتيجة زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، 11 أغسطس 2025
فرق البحث والإنقاذ تجري عملية بحث تحت أنقاض مبنى منهار، إثر زلزال بقوة 6.1 درجات، مركزه منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 10 أغسطس 2025
تُظهر الصورة مبانٍ مُدمّرة وسيارة، بينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في مبنى منهار من 3 طوابق، بعد وقوع زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 11 أغسطس 2025
تُظهر صورة جوية انهيار مئذنة مسجد في حي "كيزيلجور" نتيجة زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 11 أغسطس 2025
تتواصل جهود البحث والإنقاذ في أعقاب زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 10 أغسطس 2025
