https://sarabic.ae/20250812/اكتشاف-تكوين-صخري-مميز-بواسطة-مركبة-فضائية-في-فوهة-على-سطح-المريخ-1103641228.html
اكتشاف "تكوين صخري" مميز بواسطة مركبة فضائية في فوهة على سطح المريخ
اكتشاف "تكوين صخري" مميز بواسطة مركبة فضائية في فوهة على سطح المريخ
سبوتنيك عربي
عثرت مركبة "كيوريوسيتي" أخيرا على "تكوين صخري" مثير للاهتمام، خلال رحلاتها فوق فوهة "غيل" على سطح كوكب المريخ. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T13:30+0000
2025-08-12T13:30+0000
2025-08-12T13:30+0000
علوم
كوكب المريخ
الشعب المرجانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083591182_0:6:3501:1975_1920x0_80_0_0_9bd3abade38d05594c14e1e3f8ab08d5.jpg
فوهة "غيل" هي فوهة كبيرة على سطح المريخ، وتعد موقعا أساسيا لدراسة التاريخ الجيولوجي والمناخي للكوكب، بالإضافة إلى إمكانية وجود حياة سابقة أو حالية، وتكثر الفوهات على هذا الكوكب بسبب غلافه الجوي الرقيق، الذي يوفر حماية أقل من الاصطدامات مقارنة بالأرض.وكشفت صحيفة "sciencealert" العلمية أن التكوين الصغير الذي عثرت عليه المركبة، والذي لا يتجاوز عرضه بضعة سنتيمترات، يتميز بتشابهه المذهل مع الشعاب المرجانية المتفرعة التي يمكن العثور عليها في محيطات الأرض، أو بقطعة من الصواعق البركانية؛ وهي معادن تندمج بسبب حرارة صاعقة البرق عند اصطدامها بالأرض.ربما لم يعد المريخ يحتوي على مياه سطحية، لكنه غني بعنصرين: الغبار والرياح. يمكن لعواصفه الرملية العاتية أن تحجب الكوكب بأكمله لأشهر متواصلة، وهو ما يختلف اختلافا جذريا عن مناخ الأرض. فهي تجرف وتنحت السطح بقوة تآكلية هائلة.ومن بين التكوينات الأخرى المشابهة التي اكتشفها كيوريوسيتي، أبراج غريبة نحيلة، وصخرة تشبه الزهرة. ومن التكوينات الغريبة الأخرى صخرة فقاعية تشبه بيض الضفدع، وصخرة تشبه وجها منكمشا، وصخرة تشبه العظم.التكوينات المختلفة للصخور، قد تجعلك تتمنى لو كان بإمكانك جمع الصخور على المريخ.استخدمتها وكالة "ناسا" في المريخ.. "سبوتنيك" تجري حوارا مع مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن
https://sarabic.ae/20250706/اكتشاف-صادم-ناسا-توضح-سبب-اختفاء-المياه-وانعدام-الحياة-على-المريخ-1102419333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083591182_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f164549634544fa57a765f07e504081f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, كوكب المريخ, الشعب المرجانية
علوم, كوكب المريخ, الشعب المرجانية
اكتشاف "تكوين صخري" مميز بواسطة مركبة فضائية في فوهة على سطح المريخ
عثرت مركبة "كيوريوسيتي" أخيرا على "تكوين صخري" مثير للاهتمام، خلال رحلاتها فوق فوهة "غيل" على سطح كوكب المريخ.
فوهة "غيل" هي فوهة كبيرة على سطح المريخ، وتعد موقعا أساسيا لدراسة التاريخ الجيولوجي والمناخي للكوكب، بالإضافة إلى إمكانية وجود حياة سابقة أو حالية، وتكثر الفوهات على هذا الكوكب بسبب غلافه الجوي الرقيق، الذي يوفر حماية أقل من الاصطدامات مقارنة بالأرض.
وكشفت صحيفة "sciencealert" العلمية
أن التكوين الصغير الذي عثرت عليه المركبة، والذي لا يتجاوز عرضه بضعة سنتيمترات، يتميز بتشابهه المذهل مع الشعاب المرجانية المتفرعة التي يمكن العثور عليها في محيطات الأرض، أو بقطعة من الصواعق البركانية؛ وهي معادن تندمج بسبب حرارة صاعقة البرق عند اصطدامها بالأرض.
ويعتقد أن هذا التكوين المميز هو نتاج بيئة كانت رطبة في السابق. حيث حملت المياه المتسربة عبر شقوق الصخر الأساسي، معادن مذابة، وترسبت فيه، وبعد تصريف الماء، جفت تركيزات المعادن وتصلبت في النهاية، متخذة شكل الشق الذي ملأته.
ربما لم يعد المريخ يحتوي على مياه سطحية
، لكنه غني بعنصرين: الغبار والرياح. يمكن لعواصفه الرملية العاتية أن تحجب الكوكب بأكمله لأشهر متواصلة، وهو ما يختلف اختلافا جذريا عن مناخ الأرض. فهي تجرف وتنحت السطح بقوة تآكلية هائلة.
ومن بين التكوينات الأخرى المشابهة التي اكتشفها كيوريوسيتي، أبراج غريبة نحيلة، وصخرة تشبه الزهرة. ومن التكوينات الغريبة الأخرى صخرة فقاعية تشبه بيض الضفدع، وصخرة تشبه وجها منكمشا، وصخرة تشبه العظم.
التكوينات المختلفة للصخور، قد تجعلك تتمنى لو كان بإمكانك جمع الصخور على المريخ.