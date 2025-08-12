https://sarabic.ae/20250812/الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-حاجز-37-تريليون-دولار-للمرة-الأولى-على-الإطلاق-1103665031.html
الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق
الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، فيما تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T21:40+0000
2025-08-12T21:40+0000
2025-08-12T21:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وبحسب البيانات الصادرة الثلاثاء، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس/آب نحو 37 تريليونًا وقرابة 5 مليارات دولار، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي.وأشارت البيانات إلى أن الدين ارتفع بنحو 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية لترامب في يناير 2025.وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة.وقال خبراء لوكالة "سبوتنيك"، إن فائدة هذه الديون الضخمة قد تكلف الحكومة الأمريكية نحو ثلث إيرادات الميزانية.وتسببت مسألة سقف الدين الأمريكي بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأمريكية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية.
https://sarabic.ae/20240103/الخزانة-الأمريكية-الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-حاجز-34-تريليون-دولار-لأول-مرة---1084659172.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الخزانة الأمريكية, وزارة الخزانة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, الخزانة الأمريكية, وزارة الخزانة الأمريكية
الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، فيما تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل.
وبحسب البيانات الصادرة الثلاثاء، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس/آب نحو 37 تريليونًا وقرابة 5 مليارات دولار، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي.
وأشارت البيانات إلى أن الدين ارتفع بنحو 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية لترامب في يناير 2025.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار
لأول مرة.
وقال خبراء لوكالة "سبوتنيك
"، إن فائدة هذه الديون الضخمة قد تكلف الحكومة الأمريكية نحو ثلث إيرادات الميزانية.
وتسببت مسألة سقف الدين الأمريكي بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأمريكية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية.