العراق.. تفجير أنفاق وكهوف لـ"داعش" والقبض على إرهابيين
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة)، وتطهير وتفجير...
2025-08-12T11:16+0000
2025-08-12T11:16+0000
2025-08-12T11:16+0000
العالم
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن ذلك تم خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي".وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، و4 في محافظة كركوك، وواحد في محافظة صلاح الدين، وآخر في محافظة السليمانية.وكان العراق قد شهد سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت العراقيين وبشكل خاص المكوّن الإيزيدي، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء سنجار شمالي البلاد، منتصف العام 2014.
العراق
الأخبار
العالم, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة)، وتطهير وتفجير أنفاق وكهوف عدة في مناطق مختلفة من العراق.
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية
"واع"، إن ذلك تم خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي".
وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، و4 في محافظة كركوك، وواحد في محافظة صلاح الدين، وآخر في محافظة السليمانية.
وأوضح الجهاز أنه "وبتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى".
وبحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، فإن العمليات "نُفذت وفقًا لأوامر قضائية من القضاء العراقي من خلال إصدار أوامر القبض، حيث تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبعد متابعة استخبارية دقيقة من توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".
وكان العراق قد شهد سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت العراقيين وبشكل خاص المكوّن الإيزيدي، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء سنجار شمالي البلاد، منتصف العام 2014.