بأكثر من 4 آلاف طائرة حربية.. روسيا تمتلك ثاني أضخم قوة جوية في العالم
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم يضم أفرعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية، إضافة إلى قواته الجوية التي تضم آلاف الطائرات الحربية المتطورة. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
ورغم القدرات الخارقة التي تملكها روسيا في مجال الصواريخ الهجومية والدفاعية، إلا أنها تواصل تطوير قواتها الجوية بصورة جعلتها تمتلك ثاني أضخم قوة جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في الشؤون العسكرية.ووفقا للإحصائيات المعلنة، فإن روسيا تمتلك 4 آلاف و292 طائرة حربية من طرازات متنوعة، جميعها يتم تصنيعها محليا.وتضم قوة روسيا الجوية مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات اعتراضية وقاذفات استراتيجية، إضافة إلى المروحيات وطائرات النقل العسكري النفاثة والمروحية.أنواع طائرات الأسطول الجوي العسكري الروسي وترتيبها عالمياوتمثل المروحيات بجميع أنواعها نحو 33 في المئة من حجم القوة الجوية الروسية تليها المقاتلات بنحو 17 في المئة، ثم الطائرات الهجومية بـ14 في المئة.ويوافق الـ12 من أغسطس/ آب من كل عام، عيد القوات الجوية الروسية، ففي ذات اليوم من عام 1912، صدر في روسيا مرسوم يقتضي بإدخال وحدات الطيران العسكرية ضمن هيئة الأركان العامة.
ورغم القدرات الخارقة التي تملكها روسيا في مجال الصواريخ الهجومية والدفاعية
، إلا أنها تواصل تطوير قواتها الجوية بصورة جعلتها تمتلك ثاني أضخم قوة جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في الشؤون العسكرية.
26 سبتمبر 2022, 16:23 GMT
ووفقا للإحصائيات المعلنة، فإن روسيا تمتلك 4 آلاف و292 طائرة حربية من طرازات متنوعة، جميعها يتم تصنيعها محليا.
وتضم قوة روسيا الجوية مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات اعتراضية
وقاذفات استراتيجية، إضافة إلى المروحيات وطائرات النقل العسكري النفاثة والمروحية.
أنواع طائرات الأسطول الجوي العسكري الروسي وترتيبها عالميا
ثالث قوة مقاتلات في العالم بـ833 مقاتلة.
ثاني قوة طائرات هجومية بـ689 طائرة.
ثاني أضخم أسطول نقل جوي عسكري بـ 456 طائرة نقل.
المرتبة الثانية عالميا في حجم طائرات التدريب بـ611 طائرة.
141 طائرة مهام خاصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا.
19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.
ثاني أضخم قوة مروحيات في العالم تضم 1651 مروحية.
وتضم قوة المروحيات الروسية 557 مروحية تجعلها في المرتبة الثانية عالميا في هذا السلاح.
وتمثل المروحيات بجميع أنواعها نحو 33 في المئة من حجم القوة الجوية الروسية تليها المقاتلات
بنحو 17 في المئة، ثم الطائرات الهجومية بـ14 في المئة.
ويوافق الـ12 من أغسطس/ آب من كل عام، عيد القوات الجوية الروسية، ففي ذات اليوم من عام 1912، صدر في روسيا مرسوم يقتضي بإدخال وحدات الطيران العسكرية ضمن هيئة الأركان العامة.