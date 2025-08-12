https://sarabic.ae/20250812/تصويت-برأيك-ما-خلفية-الإجراء-الفرنسي-المؤقت-تجاه-البعثات-الدبلوماسية-الجزائرية؟-1103638260.html
تصويت... برأيك ما خلفية الإجراء الفرنسي المؤقت تجاه البعثات الدبلوماسية الجزائرية؟
تصويت... برأيك ما خلفية الإجراء الفرنسي المؤقت تجاه البعثات الدبلوماسية الجزائرية؟
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن سلطات البلاد أعربت عن رفضها القاطع للـ"إجراء التمييزي" المؤقت، الذي اقترحته السلطات الفرنسية، والذي يستهدف حصريا... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T12:21+0000
2025-08-12T12:21+0000
2025-08-12T12:21+0000
استطلاعات الرأي
أخبار فرنسا
الجزائر
علاقات دبلوماسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:924:1837:1957_1920x0_80_0_0_fd74f00ff16209f49b2d45e918e1174d.jpg
ويأتي ذلك على خلفية توترالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن استلمت المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية، مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 7 أغسطس/ آب الجاري.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وجّه الأربعاء الماضي، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، وطلب تعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب الجزائري المعارض، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:751:1837:2129_1920x0_80_0_0_0c864be2b149987be525bad41c0d4f17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы, أخبار فرنسا , الجزائر, علاقات دبلوماسية
استطلاعات الرأي, опросы, أخبار فرنسا , الجزائر, علاقات دبلوماسية
تصويت... برأيك ما خلفية الإجراء الفرنسي المؤقت تجاه البعثات الدبلوماسية الجزائرية؟
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن سلطات البلاد أعربت عن رفضها القاطع للـ"إجراء التمييزي" المؤقت، الذي اقترحته السلطات الفرنسية، والذي يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين لدى فرنسا، للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ويأتي ذلك على خلفية توترالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن استلمت المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية، مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 7 أغسطس/ آب الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وجّه الأربعاء الماضي، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، وطلب تعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب الجزائري المعارض، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.