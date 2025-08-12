https://sarabic.ae/20250812/خبير-يحذر-من-عمليات-استفزازية-قبل-القمة-الروسية-الأمريكية-1103663096.html
خبير يحذر من عمليات استفزازية قبل القمة الروسية الأمريكية
19:46 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 20:20 GMT 12.08.2025)
حصري
حذر ميكايل فالترسون، الضابط السابق في القوات المسلحة السويدية، من احتمالية لجوء أوكرانيا إلى عمليات تحت راية مزيفة قبل القمة الروسية الأمريكية المقررة يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى تركيز أوكرانيا على الحرب الإعلامية منذ بداية النزاع في فبراير/شباط 2022 لتضخيم نجاحاتها وتصوير روسيا بصورة وحشية.
وقال فالترسون لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول احتمالية شن هجوم استفزازي أوكراني قبل القمة بين بوتين وترامب يوم الجمعة: "أعتقد أن هذا مرجح جدا مع عمليات زائفة من قبل أوكرانيا قبيل القمة يوم الجمعة. لقد ركزت أوكرانيا بشكل أكبر على الحرب الإعلامية طوال الحملة في أوكرانيا منذ فبراير 2022. إما لتعزيز النجاحات الميدانية الأوكرانية المحدودة، أو لوصف الحرب الروسية بأنها بربرية للغاية ولا إنسانية، على الرغم من أن الصراع في أوكرانيا يعد من أكثر الصراعات إنسانية في التاريخ بالنسبة للمدنيين هناك".
وتابع: "للأسف، يعارض الكثيرون في الغرب هذه الآراء حول الصراع، على الرغم من أن كلا من بريطانيا وأمريكا قتلتا عددا من المدنيين في يوم واحد، خلال حروب سابقة، يفوق ما قتل منذ فبراير 2022".
وأشار إلى أن تكرار أسلوب "بوتشا" الإعلامي قد يكون محفوفا بالمخاطر وأقل فعالية هذه المرة، وقال: "يدرك الجانبان الأمريكي والروسي التكتيك الأوكراني جيدا، وسيراقبان عن كثب أي عمليات زائفة. فعملية زائفة فاشلة أسوأ بكثير من عدم فعل أي شيء، ولو وجد دليل على عملية استفزازية أوكرانية أودت بحياة عدد كبير من المدنيين، لفقدت أوكرانيا الكثير من مصداقيتها، وخاصة في الولايات المتحدة".
وتابع: "أي عملية استفزازية أوكرانية تهدف إلى تقويض جهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب ستدمر العلاقات بين واشنطن وكييف تمامًا. وإذا مضت أوكرانيا قدمًا في مثل هذه الخطط، حتى مع تحذيرات المخابرات الروسية منها، فلا بد أنها في حالة يأس حقيقي، أي على وشك الانهيار".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة
، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".