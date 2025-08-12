خبير يحذر من عمليات استفزازية قبل القمة الروسية الأمريكية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال فالترسون لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول احتمالية شن هجوم استفزازي أوكراني قبل القمة بين بوتين وترامب يوم الجمعة: "أعتقد أن هذا مرجح جدا مع عمليات زائفة من قبل أوكرانيا قبيل القمة يوم الجمعة. لقد ركزت أوكرانيا بشكل أكبر على الحرب الإعلامية طوال الحملة في أوكرانيا منذ فبراير 2022. إما لتعزيز النجاحات الميدانية الأوكرانية المحدودة، أو لوصف الحرب الروسية بأنها بربرية للغاية ولا إنسانية، على الرغم من أن الصراع في أوكرانيا يعد من أكثر الصراعات إنسانية في التاريخ بالنسبة للمدنيين هناك".وأشار إلى أن تكرار أسلوب "بوتشا" الإعلامي قد يكون محفوفا بالمخاطر وأقل فعالية هذه المرة، وقال: "يدرك الجانبان الأمريكي والروسي التكتيك الأوكراني جيدا، وسيراقبان عن كثب أي عمليات زائفة. فعملية زائفة فاشلة أسوأ بكثير من عدم فعل أي شيء، ولو وجد دليل على عملية استفزازية أوكرانية أودت بحياة عدد كبير من المدنيين، لفقدت أوكرانيا الكثير من مصداقيتها، وخاصة في الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
خبير يحذر من عمليات استفزازية قبل القمة الروسية الأمريكية

19:46 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 20:20 GMT 12.08.2025)
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
حذر ميكايل فالترسون، الضابط السابق في القوات المسلحة السويدية، من احتمالية لجوء أوكرانيا إلى عمليات تحت راية مزيفة قبل القمة الروسية الأمريكية المقررة يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى تركيز أوكرانيا على الحرب الإعلامية منذ بداية النزاع في فبراير/شباط 2022 لتضخيم نجاحاتها وتصوير روسيا بصورة وحشية.
وقال فالترسون لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول احتمالية شن هجوم استفزازي أوكراني قبل القمة بين بوتين وترامب يوم الجمعة: "أعتقد أن هذا مرجح جدا مع عمليات زائفة من قبل أوكرانيا قبيل القمة يوم الجمعة. لقد ركزت أوكرانيا بشكل أكبر على الحرب الإعلامية طوال الحملة في أوكرانيا منذ فبراير 2022. إما لتعزيز النجاحات الميدانية الأوكرانية المحدودة، أو لوصف الحرب الروسية بأنها بربرية للغاية ولا إنسانية، على الرغم من أن الصراع في أوكرانيا يعد من أكثر الصراعات إنسانية في التاريخ بالنسبة للمدنيين هناك".

وتابع: "للأسف، يعارض الكثيرون في الغرب هذه الآراء حول الصراع، على الرغم من أن كلا من بريطانيا وأمريكا قتلتا عددا من المدنيين في يوم واحد، خلال حروب سابقة، يفوق ما قتل منذ فبراير 2022".

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
18:01 GMT
وأشار إلى أن تكرار أسلوب "بوتشا" الإعلامي قد يكون محفوفا بالمخاطر وأقل فعالية هذه المرة، وقال: "يدرك الجانبان الأمريكي والروسي التكتيك الأوكراني جيدا، وسيراقبان عن كثب أي عمليات زائفة. فعملية زائفة فاشلة أسوأ بكثير من عدم فعل أي شيء، ولو وجد دليل على عملية استفزازية أوكرانية أودت بحياة عدد كبير من المدنيين، لفقدت أوكرانيا الكثير من مصداقيتها، وخاصة في الولايات المتحدة".

وتابع: "أي عملية استفزازية أوكرانية تهدف إلى تقويض جهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب ستدمر العلاقات بين واشنطن وكييف تمامًا. وإذا مضت أوكرانيا قدمًا في مثل هذه الخطط، حتى مع تحذيرات المخابرات الروسية منها، فلا بد أنها في حالة يأس حقيقي، أي على وشك الانهيار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
