اليمن.. "أنصار الله" تعلن عودة 21 صيادا بعد 8 أشهر من احتجازهم في السودان
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأربعاء، عودة 21 صياداً إلى مناطق سيطرتها بعد إفراج السلطات السودانية عنهم، عقب أشهر من احتجازهم في المجرى الدولي في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء، التي تديرها "أنصار الله"، أن "21 صياداً عادوا إلى محافظة الحديدة، بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون السلطات السودانية".
ونقلت الوكالة عن الصيادين المفرج عنهم قولهم إنهم "كانوا يمارسون نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما تعطل محرك قاربهم بفعل موجة رياح شديدة دفعتهم إلى المجرى الدولي، حيث اعترضتهم دورية تابعة للبحرية السودانية واقتادتهم إلى سجونها".
وأضافوا أنهم "تعرضوا خلال فترة احتجازهم لشتى أنواع التعذيب والمعاملة السيئة، وأجبروا على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع، قبل الإفراج عنهم ومصادرة قاربهم ومعداتهم وترحيلهم جواً إلى مطار عدن، حيث واجهوا معاناة إضافية حتى وصلوا إلى الحديدة".
وخلال استقبال الصيادين المفرج عنهم في ميناء الاصطياد
السمكي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، أدان محافظ المحافظة عبدالله عطيفي، "جرائم الاختطاف والانتهاكات المستمرة بحق الصيادين اليمنيين سواء من قبل السلطات السودانية أو من قبل تحالف العدوان [التحالف العربي بقيادة السعودية] ومرتزقته في إريتريا"، معتبراً أن "هذه الممارسات خرق صارخ للأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".
"تكبد القطاع السمكي في محافظة الحديدة خسائر فادحة نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية]، ما أدى إلى تراجع نشاطه بشكل كبير"، داعياً المنظمات الدولية إلى "إدانة هذه الجرائم والعمل على حماية الصيادين وضمان سلامتهم".
ومنذ اندلاع الصراع على السلطة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها إريتريا والسعودية ومؤخراً السودان بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية، حسب وسائل إعلام الجماعة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.