سلوفاكيا: خطط الاتحاد الأوروبي لشراء الطاقة من الولايات المتحدة غير قابلة للتحقيق

صرّح رئيس اتحاد الغاز والنفط السلوفاكي ريهارد كفاسنيوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن خطط الاتحاد الأوروبي لشراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار... 13.08.2025
وقال كفاسنيوفسكي: "نعتقد أن هذا الحجم، الذي يتجاوز سعة سوق الغاز الطبيعي الأوروبية، من المستحيل تحقيقه"، مشيراً أيضاً إلى أن توفير العدد الكافي من السفن لنقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا سيكون عائقاً إضافياً.وأضاف أن من الأفضل ترك مسألة تأمين الإمدادات لقوانين السوق وطلبات المتعاملين، موضحاً أن الولايات المتحدة تعد بالفعل أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. وحذّر من أن الإفراط في الاعتماد على الإمدادات الأمريكية على حساب موردين آخرين لن يعزز أمن الطاقة الأوروبي، بل قد يضرّه.وفي نهاية يوليو/تموز، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على نحو 75% من السلع الأوروبية المستوردة بدلاً من 30% على كامل الواردات كما كان مخططاً، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بشراء النفط والغاز والمعدات والوقود النووي الأمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى استثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي
