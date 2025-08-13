عربي
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتحديث الجيش السوري

13:31 GMT 13.08.2025
وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة ووزير الدفاع التركي يشار غولر
وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة ووزير الدفاع التركي يشار غولر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Photo / SANA
وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون عسكري مشترك، تهدف إلى تطوير قدرات الجيش العربي السوري، وتحديث مؤسساته وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تتضمن الاتفاقية عدة بنود رئيسية، أبرزها:
1- التبادل المنتظم للأفراد العسكريين: للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، لرفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك.
2- برامج تدريب متخصصة: في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
3- مساعدة فنية: عبر إرسال خبراء مختصين لدعم تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، يبحثان مع عدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك، سبل دعم الاستثمارات السورية في تركيا، في مقر غرفة الصناعة التركية بأنقرة، 5 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
تركيا وسوريا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
5 أغسطس, 13:56 GMT
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الجيش السوري وفق معايير احترافية دولية، بما يسهم في الحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة، وبناء مؤسسة عسكرية حديثة تشكل ركيزة أساسية لحماية أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية.
ويأتي التوقيع تزامنا مع زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى أنقرة، يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك.
