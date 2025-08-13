https://sarabic.ae/20250813/سوريا-وتركيا-توقعان-اتفاقية-تعاون-عسكري-لتحديث-الجيش-السوري-1103695007.html
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتحديث الجيش السوري
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتحديث الجيش السوري
وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون عسكري مشترك، تهدف إلى تطوير قدرات الجيش العربي السوري، وتحديث مؤسساته وهيكليته، ودعم عملية
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتحديث الجيش السوري
وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون عسكري مشترك، تهدف إلى تطوير قدرات الجيش العربي السوري، وتحديث مؤسساته وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل.
وبحسب ما ذكرته
وكالة الأنباء السورية (سانا)، تتضمن الاتفاقية عدة بنود رئيسية، أبرزها:
1- التبادل المنتظم للأفراد العسكريين: للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، لرفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك.
2- برامج تدريب متخصصة: في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
3- مساعدة فنية: عبر إرسال خبراء مختصين لدعم تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الجيش السوري وفق معايير احترافية دولية، بما يسهم في الحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة، وبناء مؤسسة عسكرية حديثة تشكل ركيزة أساسية لحماية أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية.
ويأتي التوقيع تزامنا مع زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى أنقرة، يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك.