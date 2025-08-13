كارابيتيان المعتقل في أرمينيا يعلن أن حركته السياسية ستحمل اسم "على طريقتي"

عربي
أعلن رجل الأعمال الأرميني المعتقل، سامفيل كارابيتيان، عن إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم "على طريقتي"، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القيم الوطنية
وقال كارابيتيان في بيان: "سنُطلق قريبًا حركة "على طريقتي" للجمهور. وترتكز هذه المبادرة على أفكار واضحة وخطط طموحة لأرمينيا".في 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
أعلن رجل الأعمال الأرميني المعتقل، سامفيل كارابيتيان، عن إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم "على طريقتي"، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القيم الوطنية والدينية في أرمينيا.
وقال كارابيتيان في بيان: "سنُطلق قريبًا حركة "على طريقتي" للجمهور. وترتكز هذه المبادرة على أفكار واضحة وخطط طموحة لأرمينيا".

وأضاف أن أهداف الحركة هي تنمية الاقتصاد، وخلق فرص حقيقية للأعمال، وتعزيز القيم الأسرية والوطنية، واستعادة سمعة أرمينيا كشريك موثوق، وضمان حق حياة كريم لسكان كاراباخ، واستعادة ثقة الشباب بالمستقبل من خلال تطوير نظام التعليم، والحفاظ على الكنيسة وحمايتها.

رجل الأعمال الأرمني المعتقل سامفيل كارابيتيان وزوجته إيتري كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
كارابيتيان يقاضي عددا من المسؤولين الأرمينيين بتهم توجيه إهانات
8 يوليو, 08:52 GMT

وتابع : "ستصبح حركة "على طريقتي" الأساس الذي ستبنى عليه قوة سياسية جديدة: قوة يحتاجها الجميع اليوم. خططنا ثابتة. سنواصل على طريقتنا".

في 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
