أجمل المناظر الخلابة في روسيا

مستشفى ألينبرغ المهجور للأمراض النفسية في مقاطعة كالينينغراد.
منارة كاشكارانتسيفسكي على ساحل تيرسكي على البحر الأبيض.
محطة تشيركي الكهرومائية في داغستان، ويعتبر سدها ثاني أعلى سد في روسيا.
قطيع من الغزلان في جبال الأورال القطبية، في منطقة يامالو نينيتس.
بحيرة السرو في إقليم كراسنودار.
مستشفى إيفولغينسكي في بورياتيا.
خزان تشيركي على نهر سولاك في داغستان، أحد أكبر الخزانات في شمال القوقاز.
مزرعة الشاي في ماتسيستا.
نهر إيغان الجليدي، النهر الأكبر في جبال الأورال القطبية.
جسر أوروكتويسكي الذي يربط ضفتي نهر كاتون ذو اللون الفيروزي، في ألتاي.
كنيسة في مقاطعة نوفوسيبيرسك.
محطة الطاقة الكهرومائية سايانو-شوشينسكايا.
