أجمل المناظر الخلابة في روسيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل المناظر الخلابة في روسيا، من أنهار جليدية وأنهار فيروزية ومزارع للشاي.
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

مستشفى ألينبرغ المهجور للأمراض النفسية في مقاطعة كالينينغراد.

مستشفى ألينبرغ المهجور للأمراض النفسية في مقاطعة كالينينغراد. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

مستشفى ألينبرغ المهجور للأمراض النفسية في مقاطعة كالينينغراد.

© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

منارة كاشكارانتسيفسكي على ساحل تيرسكي على البحر الأبيض.

منارة كاشكارانتسيفسكي على ساحل تيرسكي على البحر الأبيض. - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

منارة كاشكارانتسيفسكي على ساحل تيرسكي على البحر الأبيض.

© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

محطة تشيركي الكهرومائية في داغستان، ويعتبر سدها ثاني أعلى سد في روسيا.

محطة تشيركي الكهرومائية في داغستان، ويعتبر سدها ثاني أعلى سد في روسيا. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

محطة تشيركي الكهرومائية في داغستان، ويعتبر سدها ثاني أعلى سد في روسيا.

© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

قطيع من الغزلان في جبال الأورال القطبية، في منطقة يامالو نينيتس.

قطيع من الغزلان في جبال الأورال القطبية، في منطقة يامالو نينيتس. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

قطيع من الغزلان في جبال الأورال القطبية، في منطقة يامالو نينيتس.

© Photo / Sergei Shandin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

بحيرة السرو في إقليم كراسنودار.

بحيرة السرو في إقليم كراسنودار. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Sergei Shandin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

بحيرة السرو في إقليم كراسنودار.

© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

مستشفى إيفولغينسكي في بورياتيا.

مستشفى إيفولغينسكي في بورياتيا. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

مستشفى إيفولغينسكي في بورياتيا.

© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

خزان تشيركي على نهر سولاك في داغستان، أحد أكبر الخزانات في شمال القوقاز.

خزان تشيركي على نهر سولاك في داغستان، أحد أكبر الخزانات في شمال القوقاز. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

خزان تشيركي على نهر سولاك في داغستان، أحد أكبر الخزانات في شمال القوقاز.

© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

مزرعة الشاي في ماتسيستا.

مزرعة الشاي في ماتسيستا. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

مزرعة الشاي في ماتسيستا.

© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

نهر إيغان الجليدي، النهر الأكبر في جبال الأورال القطبية.

نهر إيغان الجليدي، النهر الأكبر في جبال الأورال القطبية. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

نهر إيغان الجليدي، النهر الأكبر في جبال الأورال القطبية.

© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

جسر أوروكتويسكي الذي يربط ضفتي نهر كاتون ذو اللون الفيروزي، في ألتاي.

جسر أوروكتويسكي الذي يربط ضفتي نهر كاتون ذو اللون الفيروزي، في ألتاي. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Sergei Krylov/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

جسر أوروكتويسكي الذي يربط ضفتي نهر كاتون ذو اللون الفيروزي، في ألتاي.

© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

كنيسة في مقاطعة نوفوسيبيرسك.

كنيسة في مقاطعة نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Andrei Belavin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

كنيسة في مقاطعة نوفوسيبيرسك.

© Photo / Sergei Shandin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

محطة الطاقة الكهرومائية سايانو-شوشينسكايا.

محطة الطاقة الكهرومائية سايانو-شوشينسكايا. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Sergei Shandin/Tutu Mediarazvedka/From a bird's eye view

محطة الطاقة الكهرومائية سايانو-شوشينسكايا.

