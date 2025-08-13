أمطار من الشهب... البرشاويات تزين سماء العالم

تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في تركيا.
تركيا... تم التقاط زخة شهب البرشاويات باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة.
تركيا... تُظهر صورة ملتقطة بتقنية التعريض الطويل توربينات رياح دوارة ونجومًا تضيء السماء خلال زخة شهب البرشاويات في هاتاي.
تركيا... صورة ملتقطة لفتاة تنظر إلى زخة شهب من خلال تلسكوب بينما يتجمع عشاق علم الفلك في مرصد كريكن بجامعة أنقرة.
تركيا...تُظهر الصورة الملتقطة للسماء زخة شهب البرشاويات في جبل بالاندوكين، الواقع على ارتفاع 3271 مترًا في أرضروم.
صورة ملتقطة للسماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، تظهر غيوما تمر فوق مزرعة رياح في سماء الليل، مما يحول دون رصد سيل شهب البرشاويات.
برلين... يراقب الزوار تدفق شهب البرشاويات من خلال تلسكوب عاكس بقطر 500 مم ليلة الشهب في مرصد أرشنهولد.
