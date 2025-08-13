عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
أمطار من الشهب... البرشاويات تزين سماء العالم
أمطار من الشهب... البرشاويات تزين سماء العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لزخات شهب البرشاويات، والتي تعرف بشهبها السريعة اللامعة التي تشبه "النجوم المنهمرة"، في واحدة من أكثر الظواهر السماوية... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
أمطار من الشهب... البرشاويات تزين سماء العالم

10:10 GMT 13.08.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لزخات شهب البرشاويات، والتي تعرف بشهبها السريعة اللامعة التي تشبه "النجوم المنهمرة"، في واحدة من أكثر الظواهر السماوية إثارة وتميزا لعام 2025.
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في تركيا.

تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في تركيا. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Oguzhan Demir

تركيا... تم التقاط زخة شهب البرشاويات باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة.

تركيا... تم التقاط زخة شهب البرشاويات باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Anadolu/Oguzhan Demir

تركيا... تم التقاط زخة شهب البرشاويات باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة.

© Getty Images / Anadolu/Ali Kemal Zerenli

تركيا... تُظهر صورة ملتقطة بتقنية التعريض الطويل توربينات رياح دوارة ونجومًا تضيء السماء خلال زخة شهب البرشاويات في هاتاي.

تركيا... تُظهر صورة ملتقطة بتقنية التعريض الطويل توربينات رياح دوارة ونجومًا تضيء السماء خلال زخة شهب البرشاويات في هاتاي. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Anadolu/Ali Kemal Zerenli

تركيا... تُظهر صورة ملتقطة بتقنية التعريض الطويل توربينات رياح دوارة ونجومًا تضيء السماء خلال زخة شهب البرشاويات في هاتاي.

© Getty Images / Anadolu/Guven Yilmaz

تركيا... صورة ملتقطة لفتاة تنظر إلى زخة شهب من خلال تلسكوب بينما يتجمع عشاق علم الفلك في مرصد كريكن بجامعة أنقرة.

تركيا... صورة ملتقطة لفتاة تنظر إلى زخة شهب من خلال تلسكوب بينما يتجمع عشاق علم الفلك في مرصد كريكن بجامعة أنقرة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Anadolu/Guven Yilmaz

تركيا... صورة ملتقطة لفتاة تنظر إلى زخة شهب من خلال تلسكوب بينما يتجمع عشاق علم الفلك في مرصد كريكن بجامعة أنقرة.

© Getty Images / Anadolu/Hilmi Tunahan Karakaya

تركيا...تُظهر الصورة الملتقطة للسماء زخة شهب البرشاويات في جبل بالاندوكين، الواقع على ارتفاع 3271 مترًا في أرضروم.

تركيا...تُظهر الصورة الملتقطة للسماء زخة شهب البرشاويات في جبل بالاندوكين، الواقع على ارتفاع 3271 مترًا في أرضروم. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Anadolu/Hilmi Tunahan Karakaya

تركيا...تُظهر الصورة الملتقطة للسماء زخة شهب البرشاويات في جبل بالاندوكين، الواقع على ارتفاع 3271 مترًا في أرضروم.

© Getty Images / picture alliance/dpa/Jens Büttner

صورة ملتقطة للسماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، تظهر غيوما تمر فوق مزرعة رياح في سماء الليل، مما يحول دون رصد سيل شهب البرشاويات.

صورة ملتقطة للسماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، تظهر غيوما تمر فوق مزرعة رياح في سماء الليل، مما يحول دون رصد سيل شهب البرشاويات. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / picture alliance/dpa/Jens Büttner

صورة ملتقطة للسماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، تظهر غيوما تمر فوق مزرعة رياح في سماء الليل، مما يحول دون رصد سيل شهب البرشاويات.

© Getty Images / picture alliance/dpa/Britta Pedersen

برلين... يراقب الزوار تدفق شهب البرشاويات من خلال تلسكوب عاكس بقطر 500 مم ليلة الشهب في مرصد أرشنهولد.

برلين... يراقب الزوار تدفق شهب البرشاويات من خلال تلسكوب عاكس بقطر 500 مم ليلة الشهب في مرصد أرشنهولد. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / picture alliance/dpa/Britta Pedersen

برلين... يراقب الزوار تدفق شهب البرشاويات من خلال تلسكوب عاكس بقطر 500 مم ليلة الشهب في مرصد أرشنهولد.

© Getty Images / Anadolu/Oguzhan Demir

تركيا... صورة ملتقطة لزخة شهب البرشاويات فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة.

تركيا... صورة ملتقطة لزخة شهب البرشاويات فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Anadolu/Oguzhan Demir

تركيا... صورة ملتقطة لزخة شهب البرشاويات فوق هضبة سالين في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة.

