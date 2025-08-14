https://sarabic.ae/20250814/أحلى-تسريب-تفاعل-واسع-في-مصر-على-فيديو-مسرب-لوزير-الخارجية-1103735027.html

"أحلى تسريب"... تفاعل واسع في مصر على فيديو مسرب لوزير الخارجية

أثار مقطع فيديو مسرب لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مضمونه الذي توافق مع تصريحات تلفزيونية أدلى بها الوزير... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

فبعدما اتهم عبد العاطي بعض الدول بالتقاعس عن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية لديها وأعلن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سفارات تلك الدول في القاهرة، ظهر وزير الخارجية المصري في فيديو مسرب، لم يتسن التأكد من صحته، وهو يتحدث إلى السفير المصري في هولندا وينتقد تعامله مع ما تتعرض له السفارة المصرية هناك من اعتداءات.وقال عبد العاطي، في الفيديو المنسوب له، إنه يجب على جميع البعثات الدبلوماسية المصرية أن تضبط أي معتد على مقارها وتسلمه لشرطة الدولة الموجودة به، مشيرا إلى أن "الهدف من حصار السفارات هو نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوب على أمرها وهذا أمر غير مقبول". وتفاوتت آراء رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الفيديو، فقد رأى بعضهم أن "الفيديو المسرب" يتضمن رسالة مقصودة للدول التي شهدت سفارات مصر احتجاجات أمامها متهمة القاهرة بمنع وصول المساعدات إلى غزة، رأى آخرون أنه يعكس الموقف المصري الذي يؤكد عدم تهاونه مع أي تجاوز ضد مقاره الدبلوماسية، بينما وصفه فريق ثالث بعبارة "أحلى تسريب".وتؤكد مصر مرارا على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة مصادرها مصرية، وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الفلسطيني.

