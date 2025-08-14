أرانب بقرون تظهر في ولاية أمريكية.. ما القصة

وأرجع العلماء السبب إلى إصابة هذه الأرانب بفيروس شوب الحليمي، وهو فيروس غير ضار في الغالب، يتسبب في نمو زوائد جلدية تشبه الثآليل، تبرز بشكل يشبه القرون المتضخمة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وتسببت الصور المتداولة لهذه الأرانب في إطلاق ألقاب ساخرة مثل "أرانب فرانكشتاين" و"أرانب الزومبي"، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الحالة ليست جديدة.الفيروس، الذي يُعتقد أنه ألهم أسطورة الـ"جاكالوب" – وهي قصة خرافية عن أرنب بقرون غزلان – معروف منذ قرون، بل وساهم في أبحاث علمية رائدة.واكتشف الدكتور ريتشارد شوب، أستاذ في جامعة روكفلر، في ثلاثينيات القرن الماضي، هذا الفيروس لدى أرانب قطنية الذيل، وسُمي الفيروس باسمه تكريما لهذا الإنجاز.ولم يقتصر تأثير فيروس شوب الحليمي على إثارة الفضول فحسب، بل ساهم في تقدم العلوم الطبية.وساعدت دراسة الفيروس العلماء على فهم العلاقة بين الفيروسات وبعض أنواع السرطان، مثل فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم.وبدأت الأنباء عن هذه الأرانب تنتشر في فورت كولينز، الواقعة على بعد 105 كيلومترات شمال دنفر، بعد أن لاحظ السكان هذه الكائنات الغريبة والتقطوا صورا لها.وأكدت أن ظهور أرانب مصابة بهذا الفيروس ليس أمرا نادرا، خاصة في فصل الصيف عندما تنشط البراغيث والقراد التي تنقل العدوى بين الأرانب.