وأرجع العلماء السبب إلى إصابة هذه الأرانب بفيروس شوب الحليمي، وهو فيروس غير ضار في الغالب، يتسبب في نمو زوائد جلدية تشبه الثآليل، تبرز بشكل يشبه القرون المتضخمة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وتسببت الصور المتداولة لهذه الأرانب في إطلاق ألقاب ساخرة مثل "أرانب فرانكشتاين" و"أرانب الزومبي"، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الحالة ليست جديدة.الفيروس، الذي يُعتقد أنه ألهم أسطورة الـ"جاكالوب" – وهي قصة خرافية عن أرنب بقرون غزلان – معروف منذ قرون، بل وساهم في أبحاث علمية رائدة.واكتشف الدكتور ريتشارد شوب، أستاذ في جامعة روكفلر، في ثلاثينيات القرن الماضي، هذا الفيروس لدى أرانب قطنية الذيل، وسُمي الفيروس باسمه تكريما لهذا الإنجاز.ولم يقتصر تأثير فيروس شوب الحليمي على إثارة الفضول فحسب، بل ساهم في تقدم العلوم الطبية.وساعدت دراسة الفيروس العلماء على فهم العلاقة بين الفيروسات وبعض أنواع السرطان، مثل فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم.وبدأت الأنباء عن هذه الأرانب تنتشر في فورت كولينز، الواقعة على بعد 105 كيلومترات شمال دنفر، بعد أن لاحظ السكان هذه الكائنات الغريبة والتقطوا صورا لها.وأكدت أن ظهور أرانب مصابة بهذا الفيروس ليس أمرا نادرا، خاصة في فصل الصيف عندما تنشط البراغيث والقراد التي تنقل العدوى بين الأرانب.
أرانب بقرون تظهر في ولاية أمريكية.. ما القصة

10:23 GMT 14.08.2025
© flickr.com / Kabacchiأرنب
أرنب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© flickr.com / Kabacchi
تابعنا عبر
في ظاهرة غريبة أشبه بمشاهد من أفلام الرعب، أثارت أرانب ذات مظهر غريب دهشة سكان مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية، حيث ظهرت هذه الكائنات الفروية بقرون مشوهة تنمو على وجوهها.
وأرجع العلماء السبب إلى إصابة هذه الأرانب بفيروس شوب الحليمي، وهو فيروس غير ضار في الغالب، يتسبب في نمو زوائد جلدية تشبه الثآليل، تبرز بشكل يشبه القرون المتضخمة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وتسببت الصور المتداولة لهذه الأرانب في إطلاق ألقاب ساخرة مثل "أرانب فرانكشتاين" و"أرانب الزومبي"، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الحالة ليست جديدة.
أرنب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
مجتمع
أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو
12 مايو 2023, 13:24 GMT
الفيروس، الذي يُعتقد أنه ألهم أسطورة الـ"جاكالوب" – وهي قصة خرافية عن أرنب بقرون غزلان – معروف منذ قرون، بل وساهم في أبحاث علمية رائدة.
واكتشف الدكتور ريتشارد شوب، أستاذ في جامعة روكفلر، في ثلاثينيات القرن الماضي، هذا الفيروس لدى أرانب قطنية الذيل، وسُمي الفيروس باسمه تكريما لهذا الإنجاز.

ولم يقتصر تأثير فيروس شوب الحليمي على إثارة الفضول فحسب، بل ساهم في تقدم العلوم الطبية.
© Photoأرنب بقرون في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية
أرنب بقرون في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo
أرنب بقرون في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية
1/1
© Photo
أرنب بقرون في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية
وساعدت دراسة الفيروس العلماء على فهم العلاقة بين الفيروسات وبعض أنواع السرطان، مثل فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم.

وبدأت الأنباء عن هذه الأرانب تنتشر في فورت كولينز، الواقعة على بعد 105 كيلومترات شمال دنفر، بعد أن لاحظ السكان هذه الكائنات الغريبة والتقطوا صورا لها.

وبحسب كارا فان هووس، المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو، تلقت الهيئة عدة بلاغات عن هذه الأرانب.

وأكدت أن ظهور أرانب مصابة بهذا الفيروس ليس أمرا نادرا، خاصة في فصل الصيف عندما تنشط البراغيث والقراد التي تنقل العدوى بين الأرانب.
