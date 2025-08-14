https://sarabic.ae/20250814/بيتكوين-تسجل-أعلى-مستوى-تاريخي-فوق-124-ألف-دولار-1103705306.html
بيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 124 ألف دولار
سجلت عملة بيتكوين الرقمية مستوى قياسياً جديداً، اليوم الخميس، خلال التداول المبكر في الأسواق الآسيوية، متجاوزة 124 ألف دولار. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T04:18+0000
وتجاوزت العملة الرقمية بذلك رقمها القياسي السابق المسجل في يوليو/تموز، حيث وصلت لفترة وجيزة إلى 124,500 دولار قبل أن تتراجع قليلاً.وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، مرتفعين يوم الأربعاء، مسجّلين مستويات قياسية هذا الأسبوع، مما ساهم في ارتفاع البيتكوين.وقد شهدت قيمة البيتكوين ارتفاعاً مؤخراً مدفوعة بالتغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يعد من أبرز الداعمين لقطاع العملات الرقمية.كما عززت الأسعار الكبيرة للمستثمرين الكبار في العملات الرقمية، المعروفين باسم "الحيتان"، هذا الارتفاع.وتعد مجموعة ترامب الإعلامية وشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك من بين عدد متزايد من الشركات التي تشتري كميات ضخمة من البيتكوين.
