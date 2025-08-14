https://sarabic.ae/20250814/-روسيا-تحبط-مخططا-أوكرانيا-لإنتاج-أنظمة-صواريخ-سابسان-1103724756.html
روسيا تحبط مخططا أوكرانيا لإنتاج أنظمة صواريخ "سابسان"
روسيا تحبط مخططا أوكرانيا لإنتاج أنظمة صواريخ "سابسان"
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية التشغيلية... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية التشغيلية التكتيكية، لتوجيه ضربات في عمق روسيا، ونشر جهاز الأمن الفيدرالي خريطة توضح مدى تأثير هذه الصواريخ في حال إطلاقها من الأراضي الأوكرانية، يضعها فريق تحرير "سبوتنيك" بين أيديكم.